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小護士下海拍AV只賺2萬！窮到靠粉絲接濟衛生紙　老司機揭暗黑真相

▲▼堀内美香。（圖／翻攝自推特）

▲堀內美香自曝工作受AV新法影響，3個月以來只賺了9萬日幣。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

日本去年6月通過AV新法，試圖保障AV演出者的個人權益，不過由於新法的規制過於嚴苛，導致不少業者和女優受到衝擊和限制，反而引起業界不滿。從護士轉行出道的AV女優堀內美香，最近就在推特抱怨，她在新法推出後收入銳減，現在只能靠著接濟過活，甚至連衛生紙也是粉絲送的。

台灣專門研究日本成人影片的一劍浣春秋，19日在PLAYNO.1透露，堀內美香在推特發文揭露了自己在新法實施後的悲慘生活。從堀內美香的推特可見，她聲稱自己的工作量在新法成立後明顯減少，而且近3個月靠拍AV賺的錢只有9萬日幣（約新台幣2萬元），導致她的生活十分困難，只能靠著父母給的米和粉絲送的衛生紙過活。

堀內美香出道前是一名護士，工作相當穩定，但她「推特追蹤破萬就出道」的宣言爆紅後，就順勢轉行出道，成為一名AV女優，也獲得了相當多的關注。不過一劍浣春秋也指出，堀內美香出道至今已進入第3年，她的職業生涯已來到黃昏期，和她同期的AV女優除了松本一香外，多數都難以維持和剛出道時一樣的發片量。

一劍浣春秋直言，堀內美香的困境不一定全是AV新法所致，因為出道3年的她很有可能已被所有片商所放棄，「不能排除是事務所以AV新法為由搪塞堀內美香，一切還要看她接下來收到的片約情況才能斷定」。不過一劍浣春秋認為，AV界的女優很少能夠撐過3個月只賺9萬日幣的衝擊，因此接下來可能會看到堀內美香決定是否仍要留在這一行。

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