醉茫茫紋眉慘了！大媽醒來變「蠟筆小新」嚇到不敢出門

▲泰國女子跑去紋眉，沒想到眉毛變得超級粗。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國一名女子喝醉酒跑去紋眉，期間不小心睡著，醒來之後卻發現眉毛又粗又濃，彷彿變成卡通人物蠟筆小新，讓她自信心全無，嚇得不敢出門。

泰媒Sanook報導，女子坤姨（Aunt Khun）先前在喝醉後，支付700泰銖（約新台幣660元）找人紋眉，沒想到結束後才發覺眉毛粗到不行，擔心被嘲笑，最終只能找上紋眉工作室求助。

經諮詢後發現，她還必須進行多次療程，才能把眉毛洗掉。紋眉工作室指出，眉毛是臉部輪廓相當重要的一部分，不要輕易冒險找沒經驗或經驗不足的人紋眉，避免後悔。

這起案例被紋眉工作室分享在臉書上，引發網友關注。許多人留言表示，希望眉毛可以盡快恢復原狀，想看看恢復原狀的成果，但也有人說，這眉毛根本就是小學生的作品，難以置信。