6歲男童訴「下體痛」！前妻揭露：退役軍人性侵親生兒子

▲前軍人父親對6歲兒子伸出狼爪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名37歲婦人和52歲的前軍人丈夫離婚後，2個孩子的監護權都被男方拿走。她先前探視6歲兒子時，卻得知男童「陰莖疼痛」。她驚覺有異，於是通報警方，才發現竟是前夫對親生兒子伸出狼爪，不但故意觸摸兒子下體，還進一步性侵。而這名狼父也被法院判處5年有期徒刑與鞭刑2下。

根據《星洲網》引述《星報》報導，馬六甲一名52歲的前軍人被前妻指控，性侵年僅6歲的兒子。該案2月17日開庭，被告也當庭認罪。起訴內容指出，被告2月5日晚間10時30分至2月6日凌晨3時左右，在家中故意觸碰且撫摸兒子的私處，接著性侵。

由於被告與男童生母離婚，獨自撫養受害男童與另一名孩子，因此男童直到數日後見到被告前妻，這件事才曝了光。被告的37歲前妻指出，兒子向她表示，自己的陰莖疼痛，她驚覺有異，向警方報案，經調查後才發現被告涉嫌性侵親生兒子。

被告2月17日在法庭上坦言犯行，被告的辯護律師則以「他須扶養2名年幼且求學中的孩子」為由，向法官求情，要求從輕處分。法官最終根據2017年對兒童性罪刑法令第14（a）條文將其定罪，並判5年有期徒刑與鞭刑2下，刑期則從他被逮捕的2月11日起計算。