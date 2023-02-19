他「狂娶3妻」每天在家輪流嗨！不工作全靠老婆養　自封是國王

▲39歲的尼克與老婆們感情融洽。（圖／翻攝instagram@the.davis.family_official.page，下同。）



記者吳美依／綜合報導

外國39歲男子尼克（Nick Davis）先後娶了3個老婆，每晚最喜歡依偎在3女之間享受溫暖，而且總在家中不同地方和每位太太做愛。他以西洋棋自喻為「國王」所以不太需要走動，而王后擁有全部權力，因此全靠太太們賺錢養活自己。

尼克15年前在大學認識元配艾普蘿（April），9年後讓珍妮佛（Jennifer）加入這段關係，去年又迎接新成員，也就是年僅22歲的三房妻子丹妮爾（Danielle）。此外，尼克在以前的關係中生下一名青少年兒子，珍妮佛又於去年6月誕下寶寶，一家六口過著幸福生活。

▲尼克還是2個孩子的爸，一家六口過著幸福生活。

事實上，正是大老婆主動介紹二房給老公認識。艾普蘿在旅遊生活頻道（TLC）實境節目「尋找妻子姐妹」（Seeking Sister Wife）坦言，很開心其他女人能夠滿足老公的需求，「尼克在床上難以應付。整體來說，尼克的個性也很難搞。能有人伸出援手真是太好了」，而且珍妮佛「是一個很棒的人…大腦裡有很多高智慧，我知道尼克會覺得她很有魅力的。」

尼克迎娶丹妮爾時，大老婆艾普蘿、二房妻子珍妮佛都出席結婚典禮。他宣誓時表示，自己簡直是美夢成真，夫妻4人能夠團結一致、感情融洽，令人難以置信，「老實說，我從未想過自己可以如此快樂。直到找到像這樣的愛情之前，我不認為這種幸福真的存在。」