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美國英特爾園區驚傳命案！員工「球棒狠毆同事」致1死1傷

▲▼英特爾某個園區發生了一起命案，造成1死1傷。左圖為50歲的嫌犯西蒙斯。（組圖／翻攝自推特）

▲英特爾某個園區發生了一起命案，造成1死1傷。左圖為50歲的嫌犯西蒙斯。（組圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

美國警方證實，英特爾（Intel）位於亞利桑那州錢德勒（Chandler）園區18日清晨爆發了一起命案，一名員工與同事爆發口角後，憤而用棒球棒毆打同事，造成1人死亡、1人受傷。

綜合美媒報導，這起事件發生於當地18日清晨，50歲的嫌犯西蒙斯（Derrick Lemond Simmons）趁著換班時期，來到食堂以球棒狠毆同事。現場目擊者透露，西蒙斯在此期間甚至還動用了一把斧頭和刀。一同吃飯的一名同事見狀，立刻站出來阻止西蒙斯，不料也同樣被球棒打中後腦勺。

警方指出，他們在清晨6時15分接到多個報案電話，獲知英特爾園區發生襲擊案，派員到現場後在事發大樓前發現拿著裝有武器袋子的西蒙斯，而西蒙斯也主動向警方坦承自己犯了案。他隨後因一級謀殺和嚴重傷害罪被關進馬里科帕監獄。

報導稱，被西蒙斯毆打的第一名同事因受到致命傷害後死亡，警方稱其死因與鈍器外傷有關，但死者的身份並未被公開，至於第二名被襲擊的同事現已被送院治療，傷勢據信未造成生命危險。警方目前正在調查與此案相關的動機與其他消息，但警方透露，西蒙斯曾在2001年因使用致命武器造成嚴重傷害而被捕。

英特爾亞利桑那州發言人事後發布聲明，證實園區發生了一起悲慘事件，警方現已和英特爾的安全部門密切合作進行調查。警方也強調，此案並不會威脅民眾安危，而且當局已將嫌犯逮捕歸案。

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