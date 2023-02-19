美國有錢人瘋搶「黃金護照」　諮詢量暴增447％

▲對部分超級富豪來說，金錢能買到的最強大資產並非超級遊艇或是私人飛機，而是一本「護照」。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國有錢人正瘋搶所謂的「黃金護照」，也就是透過投資項目獲取公民身分，如今美國申請人數超越其他任何國家，諮詢量更比2019年增加447%。

商業內幕報導，「黃金護照」允許富有外籍人士藉由投資某國家一定數額的資金，通常是透過購買房地產，來取得公民身分。相對之下，類似機制「黃金簽證」（golden visas）則不那麼有利，投資換來的是臨時居留證。

根據全球居留權和公民身分顧問公司恒理（Henley & Partners）16日發布的「2023美國財富報告」，美國人申請黃金護照及黃金簽證的人數已超越其他國家。這過去通常是中國、俄羅斯人主導。

全球投資專家奧普戴克（Jeff D. Opdyke）認為，創紀錄的美國申請人數，是高資產人士在通貨膨脹、社會政治動盪以及美國中產階級萎縮的情況下，為「未來的美國生活」做準備的結果。

投資移民公司Latitude Residency & Citizenship管理合夥人索萊曼（Ezzedeen Soleiman）曾透露，「有一些億萬富翁找上我們詢問，如果有氣候災難，或是另一場風暴、另一場全球流行病，哪裡會是最棒的居住地」。

對於想要增加「黃金護照」的美國人來說，選擇正在迅速減少。葡萄牙將不再接受新的黃金簽證計畫申請，來應對住房危機；愛爾蘭也停止黃金簽證申請，依據去年統計，在306份申請案中，光是中國富有人士就佔282份，只有10份申請來自美國。

馬爾他是歐盟目前唯一仍在實施投資入籍計畫的國家。恒理北美地區負責人卡底瑞（Mehdi Kadiri）表示，馬爾他黃金護照是美國人第二大受歡迎的計畫，部分原因為馬爾他計畫可透過房地產投資進行，「對全球投資者來說，國際房地產是個可靠的資產類別，具長期持有力，而持有多本護照能為家人在哪裡生活、工作、進修、退休、投資提供多種選擇」。