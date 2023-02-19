俄羅斯稱已佔領烏東哈爾科夫地區村莊　烏克蘭反駁：只是受到砲擊

▲俄羅斯稱俄軍已控制格里亞尼基夫卡村，不過烏克蘭僅承認當地受到砲擊。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯國防部18日發布聲明稱，俄軍已佔領烏東哈爾科夫（Kharkiv）的格里亞尼基夫卡村（Hrianykivka），還以俄語名「Gryanykivka」稱呼這座村莊。不過，烏克蘭總參謀部隨即反駁，這個村莊只是受到了砲擊，並未提及有關俄軍佔領的事。

據路透社與法新社報導，格里亞尼基夫卡坐落於巴赫穆特（Bakhmut）以北180公里處。在烏克蘭成功在哈爾科夫和赫爾松完成反攻行動後，巴赫穆特就成了俄羅斯唯一還在保持攻勢的前線，處於前線的格里亞尼基夫卡近幾周也頻頻發生激烈戰鬥。

俄羅斯18日發布的聲明指出，「俄軍已完全解放Gryanykivka村的所有定居點」，而聲明中使用的「Gryanykivka」正是格里亞尼基夫卡村的俄語名字，顯示俄國認為自己已擁有當地的控制權，不過烏克蘭卻並不承認相關說法。

烏方隨後發布聲明表示，俄羅斯正在攻擊庫普揚斯克（Kupiansk）和巴赫穆特2個城市，導致格里亞尼基夫卡村長期處於前線，當地居民擔心這座城市可能會再度被俄軍佔領。報導稱，烏東以巴赫穆特為首的地區，正在經歷俄烏戰爭爆發以來，持續了最長時間，同時也是最血腥的戰鬥。