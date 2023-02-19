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弟保密「交往對象身分」半年　親姊一看照片怒了：是我前男友

小10歲弟保密「交往對象身分」半年　親姊一看照片怒了：是我前男友

▲女網友好奇為何弟弟不帶另一半回家，結果發現驚人真相。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

當前任變成家人的現任，你會怎麼辦？國外一名32歲女網友表示，小10歲弟弟一直對另一半保密到家，交往半年了還不帶回家，讓她感覺很可疑，結果意外發現，弟弟的對象竟是自己的前男友。

原PO在《reddit》論壇透露，弟弟是同志，有個交往半年的對象，卻遲遲不介紹給家人認識，保持著神秘感，反觀以前都會大方帶回家，讓她覺得事有蹊蹺，擔心是不是2人年齡差距很大，像是爺孫戀之類的，但答案始終無解。

直到某天，弟弟開玩笑拿走原PO的手機，她也以牙還牙，拿走對方沒上鎖的手機，好奇心使然下，瞄了上頭的照片，結果愣住了：「那是我前男友的照片」，起初很困惑為什麼弟弟會有，但思考了一下後馬上明白，那就是弟弟的現任男友。

小10歲弟保密「交往對象身分」半年　親姊一看照片怒了：是我前男友

▲原PO看到弟弟手機上的照片秒懂。（示意圖／翻攝自pexels）

原PO提到，她和前男友交往2年，期間各種不愉快，但分手後心情好多了，「因為他不會再出現在我的生活中」，怎料卻在弟弟的手機看到照片。為了確認，她特地解除IG的好友封鎖，映入眼簾的是前男友和弟弟戀愛中的大量照片。

原PO為此和弟弟對質，對方道歉：「這就是我不想告訴妳的原因」，坦承不是故意要和她的前男友約會，只是一切都太突然，「他和我的一個朋友一起出遊，然後就變這樣了…我真的很關心他」。

原PO指出，他們每年都會有一次家族旅遊，大家會輪流出錢請客，今年輪到她，但是因為這件事，她不打算邀請弟弟參加，儘管家人認為她錯了，但她覺得自己才是受害者，無法忍受被欺騙。

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