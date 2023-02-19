　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐西蘭「世紀洪災」增至11死！熱帶氣旋重創北島　仍有5千人失聯

▲▼ 紐西蘭風災災情。（圖／路透）

▲ 北島豪克斯灣地區大淹水，人類動物都受困。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）襲捲紐西蘭北島經過一周，至少造成11人死亡，仍有數千人失蹤，新任總理希金斯（Chris Hipkins）稱其為「本世紀最大自然災害」。

根據《路透社》，嘉布瑞爾12日襲擊北島最北端後沿東海岸移動，造成廣泛破壞，警方19日表示，受災最嚴重的豪克斯灣地區（Hawke’s Bay）又有2人喪命，使得死亡人數攀升至11人，全國仍有5608人失聯。

▲▼ 紐西蘭風災災情。（圖／路透）

▲ NH90直升機出動救援。（圖／路透）

洪災淹沒許多房屋，還沖走農場、橋梁和牲畜，導致部分社區孤立無援，淪為孤島，緊急救援部門及軍方18日派出直升機空投物資。各地重建工作仍在進行，議會團隊正在奧克蘭以西約60公里的沿海地區Muriwai及Piha評估受損房屋。

截至18日全國仍有6.2萬戶停電，其中就有約4萬戶在人口17萬的豪克斯灣。希金斯表示，北島各地人員正「日以繼夜工作」，極力進行修復。

警方也向豪克斯灣、鄰近的Tairawhiti及偏遠地區增派100名警力，並在一座村莊周圍設置路障，以免有人趁火打劫。警官帕克（Jeanette Park）警告，「趁人之危是令人憎惡的行為，我們不會容忍。」

ET快訊
美光給大包資遣費超爽？他曝「1部門」被裁員就GG：沒技能可帶
跟閨密長太像？　短今拿錯護照還通關了
72歲達美樂外送員「送餐慘摔」還在顧披薩　收800萬小費終能
三星急借4800億強化半導體　台灣工程師看一照片很安心
快訊／史上首見！　NBA發展聯盟小將奪扣籃大賽冠軍
大賣場、超商口罩明起解禁！　員工仍要全程佩戴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

給活人用「死者體內植入裝置」　羅馬尼亞醫師做238次手術落網

男童練球突倒下！教練竟「不會CPR」　救護車30分鐘趕到救不回

美國有錢人瘋搶「黃金護照」　諮詢量暴增447％

俄羅斯稱已佔領烏東哈爾科夫地區村莊　烏克蘭反駁：只是受到砲擊

紐西蘭「世紀洪災」增至11死！熱帶氣旋重創北島　仍有5千人失聯

72歲達美樂外送員「送餐慘摔」還在顧披薩　收800萬小費終能退休

他活埋11天奇蹟生還！第一次見到剛出生的女兒　感人畫面曝

美中高層「間諜氣球事件」後首會晤！　布林肯警告王毅：不容再犯

弟保密「交往對象身分」半年　親姊一看照片怒了：是我前男友

日外相與王毅會談　強調台海和平穩定重要性

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

健忘女「空手出髮廊」狂折返　前後回店裡5次東西才拿齊！

日語會這幾句就無敵！ 「語氣、表情」是精髓

武陵農場3km櫻花海！　空拍壯觀畫面超粉一片

圭賢比手勢喊2PM挑釁朴載範XD　「地獄笑話」連三殺...李起光笑翻

不只點小芸？暗語「勾三秀六」　徐巧芯：陳宗彥還點愛佳、愛玲

給活人用「死者體內植入裝置」　羅馬尼亞醫師做238次手術落網

男童練球突倒下！教練竟「不會CPR」　救護車30分鐘趕到救不回

美國有錢人瘋搶「黃金護照」　諮詢量暴增447％

俄羅斯稱已佔領烏東哈爾科夫地區村莊　烏克蘭反駁：只是受到砲擊

紐西蘭「世紀洪災」增至11死！熱帶氣旋重創北島　仍有5千人失聯

72歲達美樂外送員「送餐慘摔」還在顧披薩　收800萬小費終能退休

他活埋11天奇蹟生還！第一次見到剛出生的女兒　感人畫面曝

美中高層「間諜氣球事件」後首會晤！　布林肯警告王毅：不容再犯

弟保密「交往對象身分」半年　親姊一看照片怒了：是我前男友

日外相與王毅會談　強調台海和平穩定重要性

土耳其強震示警！邱臣遠喊話：防災型都更刻不容緩

上海訪團18日下午參觀「儂好上海」花燈　北市府副秘書長陪同

少數男生才會嫖？他曝鐵支路見聞：30歲↑正常男「80%嫖過」

晶片荒拖累！美國信用卡等待期上看1個月

重機網紅「硬騎高速遭攔」摔車！　被罵爆4天道歉：呼籲文明騎行

和同學到KTV免費歡唱！國三少年慘遭老闆強壓摸鳥　判決出爐

快訊／無緣世界盃！錯失12碼絕殺　中華女足輸掉PK賽落敗

《體能之巔》「她只幫扶沙袋」遭罵翻　沈音燈喊冤：我的腰要斷了

陳仕朋喜迎兒子誕生　小名「亮仔」有特別含意

73歲李察吉爾驚傳緊急住院！「肺部病況突惡化」　家人全遭感染

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

國際熱門新聞

出書11年沒人買　女兒拍個TikTok秒賣到缺貨

7寶媽拚做人！第8胎竟「生出5胞胎」

男老師「Z罩杯爆乳」教課！家長見一幕氣炸

影片曝！屁孩玩電扶梯墜樓　她慘成活體肉墊

最後倖存者終身拒看電影《鐵達尼號》

33歲男入獄13天　被關大冰櫃活活凍死

72歲外送員慘摔　收800萬小費退休

美國有錢人瘋搶「黃金護照」

社區孩子長太像　「恐怖男假名捐精」成60童生父

美官員證實：布林肯與王毅在慕尼黑舉行場邊會談

王毅談氣球事件怒轟美國：濫用武力

美媒：布林肯將會王毅 氣球事件以來美中最高層接觸

上班家裡突來人　她查監控驚見兒子正被拐帶

美國6歲男童帶槍到學校　威脅要打死女同學

更多熱門

相關新聞

社區孩子長太像　「恐怖男假名捐精」成60童生父

社區孩子長太像　「恐怖男假名捐精」成60童生父

許多夫妻受到不孕症所苦，因此人工生殖給了一線生機，但由於法規未明，很可能衍生出亂倫問題。澳洲一處性別友善社區的爸媽，發現他們的孩子看起來都很像，當局調查後發現，有一名男子使用假名捐精，現在成為60個孩子的爸爸，讓人震驚不已。

他搭飛機逾16小時　醒來竟又回到原地

他搭飛機逾16小時　醒來竟又回到原地

他GG腫一塊竟是癌　斷根1／3保命

他GG腫一塊竟是癌　斷根1／3保命

紐西蘭發生規模6.3強震　無海嘯威脅

紐西蘭發生規模6.3強震　無海嘯威脅

紐西蘭世紀洪水「人屍沖上岸」災民游泳逃生

紐西蘭世紀洪水「人屍沖上岸」災民游泳逃生

關鍵字：

紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

高雄工人被吊車壓死　5秒奪命畫面曝光

趕路中！玄天上帝邀進宮　白沙屯媽祖做出決定

受夠鍵盤酸民折磨！網紅管管直播喝農藥身亡

即／地牛翻身！台灣中部23：49發生有感地震

獨／散佈陸軍團情侶「啪啪私密片」多人到案

運鈔車22歲保全盜200萬　被目擊脫制服逃亡

即／南投運鈔車遭竊200萬　保全開金庫傻眼

小S首參加同志婚禮「台下哭腫眼」！

人氣樂團吉他手涉性侵團員女友！…被控「趁她斷片硬上」

台灣空少娶回富千金「1個月閃離」！

時隔800多天！明起「室內口罩解禁」6大QA一次看

即／南投23:49規模5.0極淺層地震　深度僅18公里

7-11「隱藏優惠」又悄開跑！限時7天

南投5.0地震離921震央僅17公里　民驚有地鳴

打掃發現爺爺履歷　真實身分震驚萬人

更多

最夯影音

更多
搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌
《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面