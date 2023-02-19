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男童練球突倒下！教練竟「不會CPR」　救護車30分鐘趕到救不回

▲▼美式足球。（圖／CFP）

▲美國紐澤西州一名12歲男童突然在美式足球場上暈倒後送醫不治。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國紐澤西州一名12歲男童突然在美式足球場上暈倒，但現場包含教練在內，居然沒有任何人會心肺復甦術（CPR），加上救護車又在報案後30分鐘才抵達現場，錯過黃金急救時間，導致男童不幸喪命。

根據《每日郵報》報導，年僅12歲的加西亞（Elijah Jordan Brown Garcia）17日上午和弟弟在紐澤西州艾塞克斯郡（Essex County）的美式足球場為了比賽做練習，當時主訓練結束後，球隊的主教練離開現場，留下另一名教練和加西亞一起練習，當時還有其他學童的家長在現場。

沒想到當加西亞突然在場中間倒下時，現場居然沒有一個人會CPR，目擊者對於眼前的情況完全束手無策，僅能等到30分鐘後救護車抵達，才將加西亞送往醫院，但依舊來不及挽救他的生命。

目前尚不清楚加西亞暈倒的原因，而他的死因也未對外公布。他的弟弟表示，這一切發生的太突然，加西亞倒下前沒有受到任何撞擊，頭部也沒有傷，「他沒有被撞到，也沒有接觸到任何東西，他大約跑了20碼後說要休息一下，結果事情就發生了。」

加西亞的家人痛斥，足球隊缺乏醫療準備才會釀成這場悲劇，因為現場居然連教練都不會CPR，「我們有負責照顧孩子的成年人在現場，但他們連最起碼的技能都沒有，為什麼我們為孩子提供這些基本的保護呢？」

根據紐澤西州現行規定，擔任青少年運動教練不需要有CPR證照，而加西亞的家人也化悲憤為力量，正努力推行要求教練擁有CPR證照的法規。

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