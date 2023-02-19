日外相與王毅會談　強調台海和平穩定重要性

▲ 日本外務大臣林芳正與中國外交部長王毅。（圖／路透）

文／中央社

正在德國出席慕尼黑安全會議的日本外相林芳正今天與中共中央政治局委員兼中央外事工作委員會辦公室主任王毅會談時，強調台灣海峽和平穩定的重要性。

根據日本外務省（外交部）新聞稿，林芳正於當地時間18日下午0時55分（台灣時間18日晚間7時55分），與王毅舉行了約55分鐘的會談。

林芳正表示，俄羅斯侵略烏克蘭即將屆滿一年，此時在歐洲，日中兩國外交當局責任者舉行面對面會談，可謂意義重大。

林芳正說，希望日中兩國能建立「具建設性且穩定性的關係」，為了國際社會的和平穩定，希望日中兩國在廣泛領域上能進行有益的意見交換。

林芳正在會談中說，日中關係正面臨許多課題與懸而未決的案件。針對包括釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）在內的東海局勢、與俄羅斯合作的中國在日本周邊的軍事行動活絡化等，日本深感憂慮。

有關過去日本領空曾出現特定的氣球型飛行物體一事，林芳正再度明確表達日方立場。此外，林芳正還強調台灣海峽和平穩定的重要性。

日本讀賣新聞報導，林芳正在會談時表示，針對日方研判為中國無人偵察氣球的飛行物進入日本領空一事，如果是未經許可入侵他國領空，就是侵犯領空，日本政府要求中國避免同樣狀況再度發生。

日本外務省新聞稿指出，林芳正在會談時重申，希望中國在已確立的國際規則之下，對國際社會做出正面貢獻，同時針對烏克蘭局勢，也強烈要求中國以負責任的大國態度做出因應。

對於北韓今天發射洲際彈道飛彈（ICBM）級飛彈一事，林芳正表示強烈譴責。同時在日本人遭北韓綁架等問題上，日本希望與中國持續保持密切合作因應。

林芳正與王毅在會談時，對於日中安全對話、兩國外交當局協商以及日中經濟夥伴會議將於下週召開一事，表示歡迎。兩人也都同意，兩國包括領導人及外相在內的各層級意見溝通有必要密切進行。

外務省的另份新聞稿指出，第28屆日中外交當局協商會議及第17屆日中安全對話將於2月21日及22日在東京舉行，這將是2019年後兩國首次舉行安全對話。

21日的第28屆日中外交當局協商會議，日方擬由以外務審議官山田重夫為首的外務省相關人員參加；中方則由外交部副部長孫衛東等外交部相關人員參加，雙方將針對區域局勢等進行廣泛意見交換。

至於22日上午舉行的第17屆日中安全對話，日方將由山田重夫及防衛省防衛政策局次長安藤敦史帶領外務省及防衛省（國防部）相關人士參加；中方將派出孫衛東及國防部國際軍事合作辦公室副主任張保群等外交部及國防部相關人士參加。