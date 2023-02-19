美中高層「間諜氣球事件」後首會晤！　布林肯警告王毅：不容再犯

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿布林肯18日和中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅會晤，這也是美中高層自間諜氣球事件後首度會面。布林肯（Antony Blinken）在會中向王毅表示，中國間諜氣球進入美國領空違反國際法也侵害美國主權，無法接受這種行為，未來也不能再發生。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）在新聞稿中證實，布林肯和王毅18日於德國出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）時舉行場邊會談。布林肯在會中向王毅表示，中國間諜氣球進入美國領空，是侵犯美國主權跟違反國際法的行為，並強調不允許這種不負責任的行為再度發生。

普萊斯說，「國務卿明確表示，美國不會容忍任何侵犯我們主權的行為，中國間諜氣球侵入5大洲、40多個國家領空的計畫已經被全世界所知。」此外，布林肯也在會談中重申，美國長期堅持的一個中國政策並沒有改變，並強調維護台灣海峽和平與穩定的重要性。

新聞稿指出，布林肯警告，如果中國向俄羅斯提供物資，或是幫助其規避制裁的話，將招致相應影響與後果。另外針對北韓洲際彈道飛彈試射，布林肯也再度強調負責任大國因應此類重大國際挑戰的必要性。

布林肯在會談中重申了總統拜登（Joe Biden）的聲明，即美國將持續與中國競爭，並捍衛自身價值觀與利益，但不希望與中國發生衝突，也不會尋求新冷戰；同時提到美中在任何時候保持外交對話與開放溝通管道的重要性。

