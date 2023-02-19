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33歲男入獄13天　遭關大冰櫃「活活凍死」！恐怖虐囚畫面曝

美國一名受刑人密切爾入獄13天竟活活凍死獄中。（翻攝推特@MadeOnKrypton）

▲美國一名受刑人密切爾入獄13天竟活活凍死獄中。（圖／翻攝自推特／@MadeOnKrypton）

文／鏡週刊

美國一名殺人未遂的受刑人才入獄服刑13天，竟因獄方懲處將他關到廚房大冰櫃中，竟害他「活活凍死」，家屬悲痛控訴監獄疏失。

綜合外媒報導，33歲男子米切爾（Anthony Don Mitchell）因殺人未遂被判在阿拉巴馬州沃克縣監獄服刑，但他今年1月12日才入獄，沒想到13天後竟被活活凍死，密切爾母親和律師提出37頁聯邦控告書，指出死亡時間應是1月25日晚間至26日，並控訴「這是本國見過最駭人聽聞的監獄虐待事件之一」。

獄警將失去意識的密切爾抬上警車準備送醫，可見密切爾已經失去意識。（翻攝推特@MadeOnKrypton）

▲獄警將失去意識的密切爾抬上警車準備送醫，可見密切爾已經失去意識。（圖／翻攝推特／@MadeOnKrypton）

據悉，密切爾被獄方懲處關在獄中廚房大冰櫃中長達數小時，直到沒有意識才被獄警抬出來並扛上警車送醫，當時密切爾身上還穿著橘紅色囚衣，雖然獄方聲稱密切爾離開冰櫃時是清醒的，但隨後被曝光的監視器畫面打臉，監視器拍下密切爾被獄警抬出時已經全身癱軟沒有意識。

監視畫面拍到疑似密切爾全身赤裸被關押在牢房。（翻攝推特@alan97414）

▲監視畫面拍到疑似密切爾全身赤裸被關押在牢房。（圖／翻攝推特／@alan97414）

儘管密切爾被送醫搶救，最後仍被宣告死亡。據家屬表示，密切爾似乎有精神疾病，當初擔心他會自殘或傷害他人，才會報警通報請警察協助，警察到場後，密切爾卻對警方開了一槍，隨即逃進樹林中，最後遭到逮捕，沒想到竟命喪監獄。

另外家屬還提出監視畫面，指控密切爾被關押獄的中兩週內，被迫裸體關在牢房中，而提供這些監視畫面的，是獄中一名懲教人員凱利 (Karen Kelly)，他這麼做只為了「確保發生在密切爾身上的事情真相不會和他一起被帶進墳墓」，但凱利也因此遭到解雇，為此，他已經對治安官辦公室提告。


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