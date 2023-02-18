土耳其男子「受困278小時」獲救　地震罹難人數更新至4.5萬人

278. saat mucizesi!



Hatay'da 278 saat sonra Hakan Yasinoğlu sağ olarak kurtarıldı. pic.twitter.com/O8excnDmi9 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 17, 2023

記者林彥臣／綜合報導

土耳其7.8強震至今在土耳其與敘利亞總共造成4.5萬人罹難，不過也傳出振奮的消息，在地震發生278小時後，在廢墟中再度救出一名生還的45歲男子。這個消息讓全世界的網友都感到不可思議。

▲土耳其男子「受困278小時」獲救。（圖／翻攝自推特／@ekrem_imamoglu）



法新社報導，搜救人員18日在首波強震發生後的278小時，救出一名男子亞西諾格魯（Hakan Yasinoglu）。

根據官媒土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber）畫面顯示，可以看到男子躺在擔架上，身上蓋著一件金色的鋁箔保暖毯，由搜救人員小心翼翼地抬著，並越過倒塌的建築物瓦礫堆，送入一旁待命的救護車。

根據《路透社》報導，土耳其罹難的人數為 40,642 人，而鄰國敘利亞報告的罹難人數超過 5,800 人，罹難人數已經連續幾天沒有太大的改變。