美國副總統賀錦麗宣稱：美國已認定俄羅斯犯下「反人類罪」

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）18日在德國參加「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference）宣稱，美國政府已正式認定俄羅斯在烏克蘭戰爭期間犯下了「反人類罪」，揭露一些可以佐證俄羅斯涉及「反人類罪」的證據，並且痛批俄羅斯「野蠻又不人道」。

根據CNN報導，賀錦麗在席間高調發言表示，「我要對所有犯下這些罪行的人，以及與這些罪行同謀的上司說，你們將被追究責任。首先，從這場無端戰爭開始的那幾天起，我們就目睹了俄羅斯軍隊犯下了可怕的暴行和戰爭罪行」

賀錦麗指出，「俄羅斯軍隊對平民進行了廣泛而系統性的攻擊——殘忍的謀殺、酷刑、性侵和驅逐出境，俄羅斯當局強行將數十萬人從烏克蘭驅逐到俄羅斯，其中包括兒童。他們殘忍地將兒童與家人分開。」

▲馬力波劇院遭轟炸造成數百人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



賀錦麗的談話，引用了蓄意針對平民攻擊的證據，包括在婦幼醫院炸死孕婦、炸死數百人的馬力波劇院、布查街頭被槍殺後的腐爛遺體，以及聯合國關於一名4歲女孩遭到俄羅斯士兵性侵犯的報告。

美國拜登和國務卿布林肯先前都曾表示，他們個人認為戰爭罪已經發生。拜登甚至表示，莫斯科軍隊的暴行可被視為「種族滅絕」。