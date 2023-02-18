英女童失蹤16年懸案露曙光？　德國女宣稱是本人「要求驗DNA」

▲ 21歲德國女子宣稱自己就是瑪德琳。（圖／翻攝自@iammadeleinemcann IG 、達志／美聯社）

圖文／CTWANT

英國女童瑪德琳麥卡恩（Madeleine McCann）失蹤案在2007年驚動全球，至今仍下落不明，經過多年調查，德國檢方在2020年揭露一名新的犯罪嫌疑人，是一名43歲的德國籍囚犯，並指瑪德琳恐怕已不在人世。如今在社群平台上，有一名女子宣稱自己就是瑪德琳，她還透過影片表示自己跟瑪德琳有一樣的臉上特徵，影片一曝光立刻引發熱議。

▲ 女子自稱為瑪德琳「要求驗DNA」。（圖／翻攝自@iammadeleinemcann IG ）

從這名女子在IG帳號@iammadeleinemcann上發布影片上，她表示，「幾個月前，我開始認為自己可能是失踪的瑪德琳」。她接著補充，「這是我從祖母那裡聽到的」，這位來自德國的年輕女子透露自己今年 21 歲，但她堅信年齡可能有誤，因為算一算，瑪德琳現在19 歲了。她還聲稱她的腿上有雀斑，眼睛上有一個斑點「和瑪德琳一樣」。

▲ 女子聲稱她的腿上有雀斑，眼睛上有一個斑點「和瑪德琳一樣」。（圖／翻攝自@iammadeleinemcann IG ）

這名女子非常確信自己就是瑪德琳，她說她想驗DNA 來證明她的說法，「幫幫我，我需要和凱特和蓋利（瑪德琳的雙親）談談，我想我就是瑪德琳。我需要驗DNA 」。

▲ 女子聲稱她的腿上有雀斑，眼睛上有一個斑點「和瑪德琳一樣」。（圖／翻攝自@iammadeleinemcann IG ）

根據《每日星報》報導，雖然這位不願透露姓名的女子證據單薄，但她仍持續更新自己的IG內容，吸引了超過2萬5千人關注。回顧整起事件，馬德琳麥卡恩13年前隨家人到葡萄牙度假時神秘失蹤，成為懸案。事件發生在2007年5月，馬德琳一家人從英國飛到葡萄牙度假。事發當晚，瑪德琳的父母和友人到離度假別墅不到50公尺的餐廳用餐，獨留馬德琳和弟弟妹妹在房內睡覺。

晚上9點左右，父親蓋利（Gerry）曾回到別墅查看，3名孩子都在熟睡，奇怪的是，當時臥室門從一條小縫變成半開，不過他沒有多想就回到餐廳。後來其他家父母也曾來幫他們看過孩子，都沒有察覺異樣。

▲ 英國女童失蹤案16年露曙光？（圖／達志／美聯社）

到了晚間10點左右，母親凱特（Kate）回到屋內時，發現只有2歲的龍鳳胎在房間熟睡，而4歲的馬德琳卻失蹤！夫妻報警後，葡萄牙警方遲遲沒有動作，等媒體出現後，他們才派出警力和搜尋犬、透地雷達等工具到海灘搜尋，甚至連犯案現場都沒有封鎖，讓閒雜人等進出。

▲ 德國女子透露自己就是瑪德琳本尊，外界也持續關注，包括家屬和警方的後續動作。（圖／翻攝自推特）

後來有英國民眾表示，一定因為對方是英國小孩，葡萄牙警方才不予重視；而葡萄牙民眾則認為從頭到尾都是熟人犯案，事件最後升級到英葡國家之間的大戰。這起失蹤案在2011年由英國的蘇格蘭警方重啟，幾乎動用了全歐的警察協助調查，但進度仍然有限。

▲ 德國女子透露自己就是瑪德琳本尊，外界也持續關注，包括家屬和警方的後續動作。（圖／達志／美聯社）

直到2020年，英國和德國警方公布找到疑犯，他是一名正在德國服刑的43歲戀童癖男子，不過警方並沒有提供這名嫌犯的姓名，外界只知道他因為強暴、性侵案件在德國監獄服刑，根據英國《每日郵報》指出，瑪德琳失蹤當下，這名男子正開著自己的露營車環歐，且當時就在馬德琳一家人入住的度假別墅附近，而警方也表示瑪德琳恐怕已不在人世，如今整起案件又因為這位在德國的女子透露自己就是瑪德琳本尊，外界也持續關注，包括家屬和警方的後續動作。

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