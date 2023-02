快訊／菲律賓1飛機「起飛3分鐘失聯」！　機上4人生死未卜

▲ 菲律賓一架Cessna 340失聯,圖非當事飛機 。(圖/翻攝自維基百科)

記者陳宛貞/綜合外電報導

菲律賓媒體ABS-CBN援引記者說法報導,菲國民航局(CAAP)證實,機身編號RP-C2080的塞斯納340型飛機當地18日清晨6時43分自比科爾國際機場(Bicol International Airport)起飛後失聯,最後一次與塔台聯絡是在起飛3分鐘後,至今已逾7小時。

CAAP發表備忘錄說明,這架6人座飛機原定當地上午7時53分降落馬尼拉,機上載有4人,包括機師、副機師及2名乘客,飛機目前處於「遇險狀態」(Distress Phase),已經派出航空事故調查局及委員會協助搜索。

