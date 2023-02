爸爸花14年寫的書！出版11年沒人知　女兒拍一則TikTok秒賣到缺貨

記者張寧倢/編譯

美國一名74歲爺爺理查茲(Lloyd Devereux Richards)花了14年寫書,並在2012年出版了一本驚悚小說《石像少女》(Stone Maidens,暫譯),然而,這本書在過去近11年來默默無聞,直到他的女兒瑪格莉特(Marguerite)在TikTok上傳影片宣傳,一夕間突然衝上亞馬遜暢銷書第一名,甚至賣到缺貨,讓他感動落淚。

▲美國律師兼作家理查茲花了14年出版一本小說著作,但11年來沒賣出幾本,女兒幫他發了TikTok短片宣傳後直接賣到缺貨。(圖/翻攝自TikTok、Facebook)

根據《雪梨晨鋒報》等外媒報導,理查茲耗時14年創作這本犯罪驚悚小說《石像少女》,2012年11月透過亞馬遜子公司Thomas & Mercer出版,故事講述一名FBI的法醫人類學家參與調查一起連環殺人案,兇手勒斃多名女性並且棄屍於印第安納州南部的陡峭峽谷,還在每具遺體都留下標記──深深嵌在受害者喉嚨裡的石像。這名法醫學家看到屍體後深感震驚,因為她自己也差點死於這種致命儀式。

理查茲一邊擔任律師一邊寫完小說,出版近11年卻乏人問津,40歲女兒瑪格莉特決定以父親名義創一個TikTok宣傳頻道,沒想到才PO出第一則影片就爆紅,目前已經超過4500萬次點閱,影片字幕提到「我父親花了14年時間寫了一本書。他有全職工作,把孩子放在第一位,但他也抽出時間寫書。他很高興,儘管書賣得不太好。我希望他作品銷量可以高一點。而他甚至不懂TikTok是什麼。」

▲理查茲得知影片與小說獲得網友廣大迴響後感動落淚。(圖/翻攝自TikTok)

多虧這段影片《石像少女》銷量一夕暴增,很快就登上亞馬遜暢銷書榜首,儘管後來名次下跌,但報導指出,這本書在美國亞馬遜上已經缺貨。瑪格莉特後續拍了幾則短片,爸爸對於這個好消息的反應,理查茲在鏡頭前感動落淚,幾天後一邊喝著巧克力奶昔和女兒開心慶祝,「最近幾天…我搞不太懂,但我覺得自己很幸福,謝謝。」

▲理查茲和女兒開心喝著奶昔慶祝。(圖/翻攝自TikTok)

據鏡報指出,理查茲分享他的寫作技巧時表示,「寫吧,就是寫了又寫,永遠別放棄。」瑪格莉特受訪時表示,「這是一本非常偉大的書,我知道這對爸爸來說有多重要。我想那時可能只是沒人知道有這本書吧。」

Why is this book #1 on https://t.co/JifWGQiJ71 right now?



The answer is the internet at its wholesome best. pic.twitter.com/Wm3GN9GyJd