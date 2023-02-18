　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

爸爸花14年寫的書！出版11年沒人知　女兒拍一則TikTok秒賣到缺貨

@stonemaidens It’s a beautifully written thriller on Amazon  #stonemaidens #booktok #authorsoftiktok #thrillerbooks #books  original sound - e

記者張寧倢／編譯

美國一名74歲爺爺理查茲（Lloyd Devereux Richards）花了14年寫書，並在2012年出版了一本驚悚小說《石像少女》（Stone Maidens，暫譯），然而，這本書在過去近11年來默默無聞，直到他的女兒瑪格莉特（Marguerite）在TikTok上傳影片宣傳，一夕間突然衝上亞馬遜暢銷書第一名，甚至賣到缺貨，讓他感動落淚。

▲▼美國74歲男子理查茲（Lloyd Devereux Richards）花了14年出版小說，但11年來沒賣出幾本，女兒幫他發了TikTok短片宣傳後直接賣到缺貨。（圖／翻攝自Facebook、TikTok）

▲美國律師兼作家理查茲花了14年出版一本小說著作，但11年來沒賣出幾本，女兒幫他發了TikTok短片宣傳後直接賣到缺貨。（圖／翻攝自TikTok、Facebook）

根據《雪梨晨鋒報》等外媒報導，理查茲耗時14年創作這本犯罪驚悚小說《石像少女》，2012年11月透過亞馬遜子公司Thomas & Mercer出版，故事講述一名FBI的法醫人類學家參與調查一起連環殺人案，兇手勒斃多名女性並且棄屍於印第安納州南部的陡峭峽谷，還在每具遺體都留下標記──深深嵌在受害者喉嚨裡的石像。這名法醫學家看到屍體後深感震驚，因為她自己也差點死於這種致命儀式。

理查茲一邊擔任律師一邊寫完小說，出版近11年卻乏人問津，40歲女兒瑪格莉特決定以父親名義創一個TikTok宣傳頻道，沒想到才PO出第一則影片就爆紅，目前已經超過4500萬次點閱，影片字幕提到「我父親花了14年時間寫了一本書。他有全職工作，把孩子放在第一位，但他也抽出時間寫書。他很高興，儘管書賣得不太好。我希望他作品銷量可以高一點。而他甚至不懂TikTok是什麼。」

▲▼美國74歲男子理查茲（Lloyd Devereux Richards）花了14年出版小說，但11年來沒賣出幾本，女兒幫他發了TikTok短片宣傳後直接賣到缺貨。（圖／翻攝自Facebook、TikTok）

▲理查茲得知影片與小說獲得網友廣大迴響後感動落淚。（圖／翻攝自TikTok）

多虧這段影片《石像少女》銷量一夕暴增，很快就登上亞馬遜暢銷書榜首，儘管後來名次下跌，但報導指出，這本書在美國亞馬遜上已經缺貨。瑪格莉特後續拍了幾則短片，爸爸對於這個好消息的反應，理查茲在鏡頭前感動落淚，幾天後一邊喝著巧克力奶昔和女兒開心慶祝，「最近幾天…我搞不太懂，但我覺得自己很幸福，謝謝。」

▲▼美國74歲男子理查茲（Lloyd Devereux Richards）花了14年出版小說，但11年來沒賣出幾本，女兒幫他發了TikTok短片宣傳後直接賣到缺貨。（圖／翻攝自Facebook、TikTok）

▲理查茲和女兒開心喝著奶昔慶祝。（圖／翻攝自TikTok）

據鏡報指出，理查茲分享他的寫作技巧時表示，「寫吧，就是寫了又寫，永遠別放棄。」瑪格莉特受訪時表示，「這是一本非常偉大的書，我知道這對爸爸來說有多重要。我想那時可能只是沒人知道有這本書吧。」

@stonemaidens you all are amazing! Life can be hard and then it can be wonderful suddenly (still crying) #stonemaidens  original sound - lloyd
ET快訊
快訊／21歲騎士撞「違停拖板車」！　頭爆血身亡
女星脫光上半身「過程全被拍」！連胸罩都沒穿
清潔工戰人妻爽喊：妳有東西在滴！　2人下場慘曝
許孟哲被問「豆花妹峮峮」二選一！　王仁甫語出驚人
重機女神爆分手！　認愛不到2月「自介刪了他」
快訊／菲律賓飛機失聯7小時！　乘客生死未卜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

運將為載客突開門「阿伯騎車慘摔」　下秒被捲進巴士車底輾斃

快訊／菲律賓1飛機「起飛3分鐘失聯」！　機上4人生死未卜

爸爸花14年寫的書！出版11年沒人知　女兒拍一則TikTok秒賣到缺貨

每年情人節站街口等摯愛！「愛的大兵」持續27年嘆：今年最後一次

「屍速貨櫃車」驚見18具遺體！非法移民擠爆暗格窒息　警急逮捕4人

女嬰出生竟長「6公分尾巴」！驚人畫面曝　醫睜大眼：極為罕見

射殺前妻！密西西比州爆槍擊6死1傷　槍手開車「多地犯案」

乘客搭飛機逾16小時　醒來竟又回到原地！崩潰再等8小時

金正恩愛女「慘吸老爸二手菸」！金與正被擠到後排　地位堪憂

「矽谷」議員率團訪台！將會蔡英文、張忠謀　加強美台經濟關係

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

B.A.P文鐘業唱跳《Anyone》超穩！　大國男兒飆《Mirotic》全場嗨應援

一大群薩摩耶寶寶衝出　他們回犬舍被熱情包圍

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖讓抬轎香燈腳讚親民

清境奔羊節睽違3年回歸　112隻羊合歡山公路衝刺

運將為載客突開門「阿伯騎車慘摔」　下秒被捲進巴士車底輾斃

快訊／菲律賓1飛機「起飛3分鐘失聯」！　機上4人生死未卜

爸爸花14年寫的書！出版11年沒人知　女兒拍一則TikTok秒賣到缺貨

每年情人節站街口等摯愛！「愛的大兵」持續27年嘆：今年最後一次

「屍速貨櫃車」驚見18具遺體！非法移民擠爆暗格窒息　警急逮捕4人

女嬰出生竟長「6公分尾巴」！驚人畫面曝　醫睜大眼：極為罕見

射殺前妻！密西西比州爆槍擊6死1傷　槍手開車「多地犯案」

乘客搭飛機逾16小時　醒來竟又回到原地！崩潰再等8小時

金正恩愛女「慘吸老爸二手菸」！金與正被擠到後排　地位堪憂

「矽谷」議員率團訪台！將會蔡英文、張忠謀　加強美台經濟關係

萌樣曝！土耳其勇衝屋瓦堆救人　搜救犬健檢抽血給「這表情」

滿地富遊樂區養蚊20年蓋不了　淪法拍底價10億創台東紀錄

第1次買iPhone螢幕翹起　工程師「維修1舉動」惹怒他：蘋果太高貴

投12球都沒反應　羅丹怒喊：洋基打者是不會揮棒嗎？

挪威建築師「家境可憐小孩沒飯吃」　嬤被騙20萬...差點又上當

陳宗彥涉貪台南地檢分案重啟調查

陳宗彥請辭後續　高檢署澄清南檢辦涉貪並無包庇吃案

得利10號衰捲運毒！船長關冤獄2966天獲賠1186萬　船東逃亡洗清白

不是明星主打卻默默封神的「寶藏級保養」！抗老乳霜千元有找簡直佛系品牌

快訊／高雄男騎士離奇自撞「違停拖板車」　送醫搶救不治

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

國際熱門新聞

7寶媽拚做人！第8胎竟「生出5胞胎」

最後倖存者終身拒看電影《鐵達尼號》

「愛的大兵」連27年同地等戀人　

即／飛機起飛3分鐘後失聯　機上載4人

媽抱5歲兒　墜27公尺瀑布1死1傷

28歲男和氣球談戀愛　每晚同床「超性福」

俄侵烏若失敗　索羅斯：俄羅斯帝國將解體

馬雲現身澳洲　穿布鞋、喝可樂近況曝

23歲啃老男「一次娶2嫩妻」！三人行全靠父母養

倫敦男收到陌生信件　仔細一看來自1916年

Fed再放鷹！　道瓊逆勢收紅129點

他搭飛機逾16小時　醒來竟又回到原地

日本新制攬外國人才　高薪者1年可申請永居

男屍「半裸」詭坐路中央！疑撞車拋飛車外

更多熱門

相關新聞

驚人女力！她挑戰巨乳「夾12公斤木桌」

驚人女力！她挑戰巨乳「夾12公斤木桌」

人類其實擁有無窮的超能力，尤其是女性力量更是不容被忽視！一名來自國外的女子就參與社群短影音媒體TikTok的挑戰，她在帳戶分享「用胸部搬東西」的超驚人特技，只見她神態自若地輕鬆用胸部夾起重達12.7公斤的笨重木桌，且還能隨著身體角度旋轉、跟隨音樂節奏搖擺。

16歲網紅公園被刺死　生前疑遭「校園霸凌」

16歲網紅公園被刺死　生前疑遭「校園霸凌」

青少年瘋拍自虐TikTok！法硬起來調查「捏臉挑戰」

青少年瘋拍自虐TikTok！法硬起來調查「捏臉挑戰」

影片曝！情侶廁所激戰　呻吟聲響遍餐廳

影片曝！情侶廁所激戰　呻吟聲響遍餐廳

拜登駁間諜氣球削弱美中關係　不確定是否封殺TikTok

拜登駁間諜氣球削弱美中關係　不確定是否封殺TikTok

關鍵字：

小說寫書TikTok暢銷書Stone Maidens

讀者迴響

熱門新聞

酒店選妃驚見整排超凶的！老司機：這種才讚

快訊／知名作曲家自轟身亡！

「全壓00878」等於月收租9千　她喊划算！內行搖頭

陳宗彥18天就請辭！他搬2句電影台詞曝原因

富邦Costco卡「額度30萬元」身分曝光！全場驚

7寶媽拚做人！第8胎竟「生出5胞胎」

白沙屯媽祖駐駕朝天宮！天公爐竄「火龍奇景」

陳艾琳3歲女兒「被拒絕登機」只好回家！

即／PTT曝情報員真名　高挑美女下場曝

最後倖存者終身拒看電影《鐵達尼號》

韓戀綜爆「成員染性病」還故意上床！

抓到！「小芸有空嗎」頭貼撞上陳宗彥臉書貼文

資深女星喪夫獨居豪宅！2兒養大成明星卻不合…看破住老人院

喜事連連！「5生肖」獲喜神眷顧 兔年愛情事業兩得意

4大超商補班優惠「1元喝美式、拿鐵」

更多

最夯影音

更多
舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定
白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面