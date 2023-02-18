爸爸花14年寫的書！出版11年沒人知　女兒拍一則TikTok秒賣到缺貨

記者張寧倢／編譯

美國一名74歲爺爺理查茲（Lloyd Devereux Richards）花了14年寫書，並在2012年出版了一本驚悚小說《石像少女》（Stone Maidens，暫譯），然而，這本書在過去近11年來默默無聞，直到他的女兒瑪格莉特（Marguerite）在TikTok上傳影片宣傳，一夕間突然衝上亞馬遜暢銷書第一名，甚至賣到缺貨，讓他感動落淚。

▲美國律師兼作家理查茲花了14年出版一本小說著作，但11年來沒賣出幾本，女兒幫他發了TikTok短片宣傳後直接賣到缺貨。（圖／翻攝自TikTok、Facebook）

根據《雪梨晨鋒報》等外媒報導，理查茲耗時14年創作這本犯罪驚悚小說《石像少女》，2012年11月透過亞馬遜子公司Thomas & Mercer出版，故事講述一名FBI的法醫人類學家參與調查一起連環殺人案，兇手勒斃多名女性並且棄屍於印第安納州南部的陡峭峽谷，還在每具遺體都留下標記──深深嵌在受害者喉嚨裡的石像。這名法醫學家看到屍體後深感震驚，因為她自己也差點死於這種致命儀式。

理查茲一邊擔任律師一邊寫完小說，出版近11年卻乏人問津，40歲女兒瑪格莉特決定以父親名義創一個TikTok宣傳頻道，沒想到才PO出第一則影片就爆紅，目前已經超過4500萬次點閱，影片字幕提到「我父親花了14年時間寫了一本書。他有全職工作，把孩子放在第一位，但他也抽出時間寫書。他很高興，儘管書賣得不太好。我希望他作品銷量可以高一點。而他甚至不懂TikTok是什麼。」

▲理查茲得知影片與小說獲得網友廣大迴響後感動落淚。（圖／翻攝自TikTok）

多虧這段影片《石像少女》銷量一夕暴增，很快就登上亞馬遜暢銷書榜首，儘管後來名次下跌，但報導指出，這本書在美國亞馬遜上已經缺貨。瑪格莉特後續拍了幾則短片，爸爸對於這個好消息的反應，理查茲在鏡頭前感動落淚，幾天後一邊喝著巧克力奶昔和女兒開心慶祝，「最近幾天…我搞不太懂，但我覺得自己很幸福，謝謝。」

▲理查茲和女兒開心喝著奶昔慶祝。（圖／翻攝自TikTok）

據鏡報指出，理查茲分享他的寫作技巧時表示，「寫吧，就是寫了又寫，永遠別放棄。」瑪格莉特受訪時表示，「這是一本非常偉大的書，我知道這對爸爸來說有多重要。我想那時可能只是沒人知道有這本書吧。」