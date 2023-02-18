「屍速貨櫃車」驚見18具遺體！非法移民擠爆暗格窒息　警急逮捕4人

▲保加利亞警方在首都索非亞附近發現一輛載有40名非法移民的貨櫃車，其中有18人已死。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

保加利亞內政部17日證實，當局在首都索菲亞（Sofia）附近一輛被遺棄的貨櫃車內，發現18具疑為窒息而死的阿富汗非法移民遺體，其中還包括了一名兒童。

綜合外媒報導，保加利亞警方日前接獲通報，聲稱有居民在距離索菲亞約20公里處的洛科爾斯科村莊（Lokorsko），發現一輛被遺棄的貨櫃車。警方派員到現場視察時，司機早已逃逸無蹤，但警方仍在車子運載的木材下發現一個暗格，裡面還藏有大批非法移民。

這些移民被困在車內多日未進食，其中多數人的衣服早已濕透，還經歷了缺氧和寒冷，導致其中有18人喪命，剩餘的34人則被送到附近醫院救治。衛生部長麥哲托夫（Assen Medzhidiev）透露，這些倖存者中有5人為兒童，而且他們多數情況危殆。

當地媒體指出，警方目前已逮捕了4名涉嫌與此案相關的人士，其中還有1人曾因販運人口而被判刑。報導稱，保加利亞是中東及阿富汗非法移民偷渡到歐盟的必經路段。雖然這些移民偷渡到保加利亞後多數不會多做停留，但該國偷渡客死亡的案例還是頻頻發生，即使政府在邊境設置鐵絲網，也無法阻擋偷渡客闖入。