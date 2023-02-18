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「2023台灣設計展」前進新北！10月鶯歌登場　三鶯將成藝術聚落

▲▼「2023臺灣設計展」將於10月在新北市鶯歌登場。新北市美術館。（圖／新北市政府）

▲「2023台灣設計展」將於10月在新北市鶯歌登場，將於新北市美術館及周邊展出。（圖／新北市政府）

記者林育綾／綜合報導

「2023台灣設計展」將於10月在新北市鶯歌區登場！今年以新北城市品牌為核心概念，串連美術館周邊與藝文生活空間展出，結合民間資源合作發揮設計的力量，三鶯也將成為北部重要的「藝術觀光聚落」。

「台灣設計展」由經濟部工業局舉辦、台灣設計研究院執行，從2003年起推動至今，已是台灣每年最具規模的大型設計展會之一，去年在高雄舉辦也受到好評；今年將在新北市鶯歌區美術館及周邊展出。

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▲▼「2023臺灣設計展」將於10月在新北市鶯歌登場。（圖／新北市政府）

▲台灣設計研究院、新北市政府文化局，邀請設計師團隊共同前往鶯歌區美術館及其周邊，探勘2023台灣設計展場域。（圖／新北市政府）

新北副市長謝政達表示，市府為配合新北市美術館興建計畫，自2020年起推動三鶯文創整合，統合各局處40項工程、軟硬體建設，總投入經費逾552.8億，包含興建中的新北市美術館、捷運三鶯線、三鶯大橋改建，已完工的「陶、藝、山、水」四條人行動線環境改善工程，以及將於11月完工的三鶯轉運站、捷運通廊建置，將串聯起新北市美術館、鶯歌陶瓷陶物博館、鶯歌老街等藝文觀光景點。

此外，新北市府更投入新台幣9700萬，改造舊菜市為鶯歌美食廣場也已完工啟用，將鶯歌陶瓷文化與美食、休閒、育樂主題結合，串聯藝文與觀光景點打造鶯歌藝術城，讓三鶯成為北部最重要的藝術觀光聚落。

▲▼「2023臺灣設計展」將於10月在新北市鶯歌登場。（圖／新北市政府）

▲「2023台灣設計展」將於10月在新北市鶯歌登場。（圖／新北市政府）

新北市文化局長龔雅雯表示，「2023年台灣設計展」以新北城市品牌為主題，規劃以鶯歌為主展區，新北市美術館、新北市立鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、同慶里市民活動中心為主要展場，串連三鶯周邊藝文空間展出。

龔雅雯說，藉由美術館新地標與在地傳統特色交會，將設計能量擴散至全市29個行政區，將邀集最好設計團隊、媒體及創意夥伴，串聯在地產業共同激盪、跨域合作，並將設計導入城市治理。

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