乘客搭飛機逾16小時　醒來竟又回到原地！崩潰再等8小時

▲紐西蘭航空公司（Air New Zealand）一架飛往紐約的班機在太平洋上空返航，經過逾16小時飛行，旅客又回到起點。（圖／翻攝自推特@FlyAirNZ）

記者張寧倢／編譯

紐西蘭航空編號ANZ2航班當地時間16日晚上8點20分從奧克蘭機場起飛，原定飛往紐約，途中卻碰上約翰•甘迺迪國際機場停電，導致1號航廈大樓關閉，飛機因此半路掉頭折返。機上旅客歷長達16小時25分鐘的航程後又重新回到起點。一名旅客說，航空公司補償約台幣3千元餐券，而他又被迫在機場等了8小時才出發。

根據CNN等美媒報導，甘迺迪機場1號航廈17日因停電關閉，至少有39架起飛航班取消、163個航班延誤，原定降落於此的幾架班機被迫繞道或返航。其中紐西蘭航空ANZ2航班在太平洋上空掉頭，旅客飛行了16個小時後回到出發地奧克蘭。

一名經常搭機的旅客布萊恩（Bryan Gottlieb）表示，他當時在機上睡得很香，「我感覺醒來的時候肯定很快就會降落在甘迺迪機場，然後，旁邊乘客拍了拍我的肩膀說『你知道我們快回到奧克蘭了嗎？』」那是在飛機降落前的2、3個小時。

▲紐西蘭航空編號ANZ2航班返航路線。（圖／翻攝自FlightAware）

布萊恩說，飛機已經幾乎快回到紐西蘭時才宣布改道，不過可以透過飛行追蹤器看到班機航線，「而且消息早已傳開了」。他透露，當時乘客們很不高興，所有人都更想降落在美國任何一個機場，更不用說鄰近的紐華克自由國際機場或是拉瓜地亞機場了。

紐西蘭航空公司16日發表道歉聲明，並解釋如果轉而降落在別的美國機場，意味著飛機將在當地停留幾天，這會影響其他定期航班與客戶。航空公司稱，在飛機返航奧克蘭途中已經協助旅客預訂下一班可搭乘的航班機位。

布萊恩表示，他住在紐約，當天結束為期5周的出差準備回家參加兄弟的告別單身派對，長達16個小時以上的航程讓他錯過派對，又在奧克蘭機場等了8小時才搭到經洛杉磯轉往紐約的飛機，紐西蘭航空提供他100美元（約新台幣3千元）的餐券，但他很可惜沒能使用到高級轉機貴賓室，而他也沒聽說有人拿到其他補償，雖然這絕對是他人生最糟糕的搭機經驗，但他遇到的每個航空公司員工態度都很好。