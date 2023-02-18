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「矽谷」議員率團訪台！將會蔡英文、張忠謀　加強美台經濟關係

▲▼ 美國聯邦眾議員康納（Ro Khanna）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 康納將率國會代表團訪台。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美中關係因氣球問題再度緊張之際，美國聯邦眾議員康納（Ro Khanna）將率領國會代表團於18日出發訪台，以加強美台經濟關係。

根據《彭博》，康納辦公室聲明指出，康納身為加州民主黨眾議員，選區涵蓋矽谷大部分地區，此次訪台將會晤台灣總統蔡英文、台積電創辦人張忠謀及Alphabet旗下Google公司代表。康納在加州聖塔克拉拉受訪說明，此行主要關注經濟問題，「半導體、製造業，把它們帶回美國」，也將重申一中政策。

代表團成員還包括德州共和黨眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales）、麻薩諸塞州民主黨眾議員奧金克羅斯（Jake Auchincloss）及伊利諾州民主黨眾議員傑克森（Jonathan Jackson），其中奧金克羅斯及康納都是眾院新成立的中國問題特別委員會成員。

美軍4日擊落入侵領空的中國間諜氣球，國務卿布林肯因此延後訪中行程。不過康納透露，此次台灣行早在氣球事件發生以前就安排好，因此取消行程「會釋出錯誤訊息」。

繼康納以後，未來可能陸續有更多美國國會議員訪台。共和黨籍眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）日前透露，計畫今春率團訪台，據傳可能是在4月休會期間。眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）也表示有意在今年或明年來台，麥考爾將同行。

當被問及是否會參與麥考爾或麥卡錫的訪問團，康納則表示，即將到來的台灣行就是他「計畫做的事」，「我也清楚表明我願意與中國接觸，也願意訪問中國，不確定眾院議長或麥考爾是否也會採取相同作法。」

《彭博》指出，這些訪台計畫表明美國國會對台灣堅定不移的支持。統計顯示，去年至少有37名美國議員訪台，創下10年來新高，其中包括前眾院議長裴洛西，訪台後引發共軍環台軍演等中國激烈回應。

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