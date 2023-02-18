金正恩愛女「慘吸老爸二手菸」！金與正被擠到後排　地位堪憂

▲金主愛坐在金正恩旁邊，慘吸老爸的二手菸。（圖／朝中社，下同）

記者王佩翊／編譯

北韓為紀念金正日冥誕「光明星節」，17日舉辦內閣與國防省職員間的體育競賽，領導人金正恩率愛女金主愛、妹妹金與正共同出席，而這也是金主愛第6次出現在公共場合。不過儘管被北韓當局稱為金正恩「最心愛的孩子」，在比賽過程中，金正恩仍然豪不顧忌年幼的女兒，就在觀覽台上恣意地抽起菸來。

根據《韓聯社》引述《朝中社》報導，17日適逢光明星節，也就是已故北韓前領導人金正日的冥誕，為此，平壤當局特定舉辦了內閣與國防省間的體育競賽。報導中再度稱金主愛為金正恩「心愛的孩子」。金主愛為金正恩的愛女，2022年11月首次出現在大眾視野，更是金正恩首度公開的孩子。

北韓媒體當時首次以「心愛的孩子」稱金主愛，之後則陸續使用「尊貴的」、「尊敬的」等詞形容這位第一千金。此次體育競賽是金主愛第6次的公開亮相，在此之前，她曾出席洲際彈道飛彈試射、閱兵儀式等。

值得注意的是，金正恩與金主愛在觀賞體育競賽時，一同坐在觀覽席的第一排，而金與正則是默默地坐在後排，簡直是兩樣情。金與正早在8日出席北韓人民軍創建75周年閱兵式時，就已經沒有坐在主位，同時也沒有踏上紅毯，被認為她身處權力核心的地位已經開始出現變化。

在觀賽時，曾經多次爆出健康出現問題的金正恩仍大肆地抽起菸來，就算年幼的女兒金主愛坐在身邊，他也絲毫不在意會讓她吸到二手菸。