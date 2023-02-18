馬雲現身澳洲「穿布鞋、喝可樂」近況曝　密訪改變一生友人

記者黃翊婷／綜合報導

阿里巴巴聯合創辦人馬雲2年前淡出大眾視野，今年初他在香港與泰國首富、正大集團資深董事長謝國民等人密會，掀起各界關注。日前又有網友目擊馬雲出現在澳洲墨爾本的柏悅酒店與朋友會面，他穿著短袖T恤和布鞋，桌上還有一瓶可樂，看起來相當休閒、隨興。

▼▲馬雲被人目擊出現在澳洲墨爾本。（圖／翻攝自微博／機靈的傑尼君，下同。）

有網友在社群平台上PO文聲稱，目擊馬雲出現在澳洲墨爾本的柏悅酒店，他腳穿布鞋，喝著可樂，時不時低頭滑手機，看起來十分悠閒，「要不要來偶遇一波？」

▲網友猜測與馬雲合照的人就是莫利及其家人。

還有眼尖網友指出，照片中與馬雲一起開心合照的人，很有可能是馬雲的貴人莫利。莫利在1980年與家人從澳洲前往中國杭州旅遊，意外結識想要練習英文的馬雲，他還曾提供經濟援助，因而被視為是改變馬雲一生的重要人物。這部分的資訊雖然尚未獲得證實，但還是在微博上掀起網友熱議。

此外，馬雲在2年前因為批評中國金融監理機關而消失在大眾視野，後續一直很低調，直到今年初他在香港與泰國首富、正大集團（Charoen Pokphand Group）資深董事長謝國民，以及其三兒子、正大行政總裁謝鎔仁密會，才又引起各界關注。這也是雙方在1個月內的第2次會面，讓外界對未來的合作或投資案相當好奇。