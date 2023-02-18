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桃園超狂違建「6樓打通蓋空橋」照片瘋傳　建管處回應了

▲▼高級違建「空橋」建管處確定排拆！ 網笑：出門有出國的感覺。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲桃園超狂違建「6樓打通蓋空橋」，桃園建管處表示，該建築已列管，將排定拆除。（圖／翻攝自路上觀察學院）

記者趙蔡州／綜合報導

明明不在機場，竟然還能看見空橋。一名網友在臉書分享照片，內容是他在一處斜坡道路目擊，住戶疑似因為不想爬樓梯，竟使用鐵皮屋當成「空橋」，照片一出立刻引發網友熱議，許多人直呼「超高級違建，真的有夠屌」。對此，桃園建管處表示，這個建築已列管，將排定拆除。

照片中的拍攝地點位在桃園市幸美街，公寓大樓一樓入口位在斜坡道路的另一側，而大樓6樓剛好與斜坡道路的高度一致，住戶疑似為了省去走下斜坡、從1樓爬到6樓的回家路程，就直接把6樓的牆壁打通，接著架出一條鐵皮通道，當成「空橋」使用，而且據Google街景顯示，架設「空橋」的不只一戶。

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▲▼▲▼高級違建「空橋」建管處確定排拆！ 網笑：出門有出國的感覺。（圖／翻攝自Google地圖）

▲大樓1樓的入口位在斜坡下方轉彎後的道路上。（圖／翻攝自Google地圖）

▲▼▲▼高級違建「空橋」建管處確定排拆！ 網笑：出門有出國的感覺。（圖／翻攝自Google地圖）

▲架設「空橋」的不只一戶。（圖／翻攝自Google地圖）

原PO在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，並寫下「退役飛機空橋辛酸照流出」，貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「能二度就業成功，想必是有點手段的」、「敢走真的是勇者」、「太狂了」、「完全把建管處當塑膠啊」、「我至今看過最屌的違建」、「這超級違建吧」、「可以天天偽出國了」、「旁邊竟然還有信箱」。

根據中時新聞網報導，桃園建管處表示，照片的違章建築在2018年就遭民眾檢舉，當時已依規定進行查報列管並排定拆除，不過依現行法律規定，違建拆除對象以「施工中建築」最為優先，後續會派人前往勘查，若發現有公共安全疑慮，將列為優先拆除對象。

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