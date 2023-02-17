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《鐵達尼號》紅遍全球「最後倖存者」終身拒看　她曝心碎原因

▲▼《鐵達尼號》劇照。（圖／二十世紀影業提供）

▲《鐵達尼號》電影紅遍全球，但最後倖存者終身拒看。（圖／二十世紀影業提供）

記者林彥臣／綜合報導

影史經典《鐵達尼號》紀念上映25周年回歸大銀幕，即將4K修復重現，25年來關於這部電影的奇聞軼事從未斷過。不過，真實世界的鐵達尼號最後生還者狄恩阿嬤（Millvina Dean）卻難以面對心底最深的哀痛，因此終生拒看這部電影。

根據NPR報導，當鐵達尼號沉沒事故發生時，狄恩阿嬤只有9周大，對身邊發生的事情經過沒有太多印象，當年是父母帶著她和哥哥，打算從英國搭船前往紐約，原本買的是另一艘船的船票，卻受到煤礦罷工影響，而臨時改搭鐵達尼號。

當鐵達尼號撞上冰山後，她和母親、哥哥搭上救生艇獲救，而父親卻和其他1500多人沉入大海，再也回不來。

鐵達尼號悲劇成為全家人心中永遠的痛。狄恩阿嬤的母親後來再婚，重建了一個完整的家庭，卻再也不願重提當年的慘痛記憶。

儘管對狄恩阿嬤來說，意外發生時年紀太小，對父親的印象非常模煳，但是當她回憶父親時，還是忍不住痛哭流涕，也是因為這個原因，即使改編電影紅遍全球，她也終身拒看。

狄恩阿嬤已在2009年離世，儘管她生前並不喜歡這部電影，但劇組還是幫她負擔了30萬美元的養老院費用，讓她能夠安度晚年。

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