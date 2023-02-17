媽抱5歲兒「墜27公尺」瀑布1死1傷！男童撞擊冰層　奇蹟倖存搶救中

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媽抱5歲兒「墜27公尺」尼加拉瀑布1死1傷！男童撞冰層　倖存搶救中

▲▼紐約尼加拉州立公園。（圖／翻攝自臉書Niagara Falls State Park USA）

▲媽媽擁5歲兒墜紐約州尼加拉瀑布。（圖／翻攝自臉書Niagara Falls State Park USA）

記者趙蔡州／綜合報導

美國伊利諾州（Illinois）一對夫妻12日帶著5歲兒子到紐約州尼加拉瀑布旅遊，不料媽媽在觀光的過程中突然抱著兒子，翻過欄杆從超過27公尺高的瀑布上跳下，造成媽媽當場死亡，5歲兒則頭部遭重創，被救起時仍有意識，但送醫後情況不樂觀，目前仍在醫院治療中。

根據Niagara Gazette報導，當事人一家三口12日中午12點30分到尼加拉州立公園山羊島旅遊，不料34歲媽媽逛到當地知名景點風之洞（Cave of the Winds）附近時，突然抱著兒子翻越欄杆，從超過27公尺高的瀑布上跳下，由於冬季瀑布處於結冰狀態，2人跳下後直接撞擊瀑布冰面。

由於尼加拉瀑布周遭的地形複雜，救難人員費了相當大的功夫，好不容易才抵達母子2人身邊，抵達後判定母親已經死亡，至於仍有意識的5歲男童，由救護人員帶至升降梯處回到路面，再由救護直升機緊急送醫搶救，母親的遺體則由直升機吊掛出瀑布。

警方表示，男童送醫前雖然仍有意識，但送醫後情況並不樂觀，目前仍在醫院治療中，事件目前被視為輕生未遂，他們正在訊問目擊者及調查死者的丈夫，包含女子為何要跳崖、一家三口為何會從伊州來到尼加拉州立公園等，事件諸多疑點待進一步釐清。

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