華爾街日報分析：王毅關鍵時刻訪歐　歐中關係難修好

▲中共中央外事辦主任王毅與法國外長科隆納（Catherine Colonna）會面。（圖／路透）



文／中央社

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅正展開歐洲及俄羅斯訪問，華爾街日報報導，在美中緊張局勢加劇及歐洲對中國日益警惕下，王毅此行任務艱鉅，有分析指他難以修好歐中關係。

王毅此行會訪問法國、匈牙利、義大利，以及在俄烏戰爭將一週年的敏感時刻訪問俄羅斯，還將出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）。

華爾街日報16日報導，當前正值美中緊張局勢加劇，俄羅斯入侵烏克蘭引發歐洲的安全擔憂，而中俄的夥伴關係令歐中關係降溫，歐洲對中國日益警惕，王毅此行任務艱鉅，需修復與美歐的緊張關係。

報導引述法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia García-Herrero）表示，「王毅的訪問不會修好，歐洲也沒有談戀愛的心情」。

▲華爾街日報報導指出，王毅訪問俄羅斯凸顯了中俄的密切關係。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，王毅訪問俄羅斯凸顯了中俄的密切關係，俄羅斯此前表示中國國家主席習近平可能會於3月「兩會」後訪問俄羅斯，如果屬實，這將是習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）第40次會面。預料王毅參加慕尼黑安全會議期間，中俄元首的關係也會受到密切關注。

此外，王毅將會見匈牙利總理奧班（Viktor Orban），奧班也是其中一個最支持中國的歐洲國家領袖。匈牙利是第一個與中國簽署「一帶一路」備忘錄的歐盟國家，中國建造一條連接該國和塞爾維亞的鐵路線。

一向親中的捷克總統齊曼（Milos Zeman）即將卸任，其繼任人帕維爾（Petr Pavel）曾指責中國和俄羅斯有「帝國野心」，並警告不要對他們有戰略依賴。

帕維爾當選後曾與總統蔡英文通電話，其後在推特發文，指他向蔡英文保證台灣和捷克共享自由、民主和人權的價值觀。

報導引述赫爾辛基大學中國研究教授陳玉文（Julie Yu-Wen Chen）表示，「疫情確實造成很大破壞，中國的外交政策失敗，現在歐洲政界對中國的恐懼越來越大」。

她指出，過去的討論是大家如何擁有不同的價值觀，歐洲如何民主而中國不民主。但現在已經轉移到不同層面，「安全已經成為關注」。

報導引述北京的外交政策專家表示，王毅會發現法國與義大利對中國有更多懷疑的看法，相信王毅會展示中國在俄烏戰爭上有建議性的角色。

義大利是首個G7國家簽署「一帶一路」協議，但新任義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）曾批評中國在歐洲的影響力，並指義大利永遠不應簽署「一帶一路」協議，她將會決定是否延續這個今年底屆滿的協議。中國預料將會遊說義大利延續協議。

報導表示，王毅還可能推動重新考慮「中歐投資協定」。歐盟2021年因人權議題制裁中國官員後，引發北京制裁歐洲議會議員，歐洲議會隨後凍結「中歐投資協定」。

王毅16日已與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會談，法國總統府會後指出，兩國同意對烏克蘭「邁向和平」做出貢獻。