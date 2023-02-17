美國聯邦參議員費特曼中風後　再因憂鬱症住院

▲美國賓夕法尼亞州參議員費特曼（John Fetterman）。（圖／路透）



文／中央社

美國聯邦參議員費特曼的幕僚今天表示，費特曼近日接受了臨床憂鬱症的住院治療。去年11月美國舉行競爭激烈的期中選舉，但贏下關鍵賓州的費特曼在選前一度中風。

法新社報導，賓夕法尼亞州參議員費特曼（John Fetterman）因為高大身形、非典型穿著風格以及隨和近人的魅力而成為媒體寵兒。他上週曾因頭暈住進醫院，最近才剛返回工作崗位。

費特曼的辦公室指出，醫師們確定，54歲的民主黨人費特曼當時並非再次中風。

他的幕僚長詹特森（Adam Jentleson）透過聲明說：「雖然費特曼一生中時斷時續地出現憂鬱，但情況在最近幾週才變得嚴重。」

費特曼接受國會醫護人員的建議，昨天前往位於國會大廈北方45分鐘車程的華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受檢查。

詹特森還說：「檢查完費特曼後，華特里德的醫生告訴我們，費特曼正獲得他所需的醫療照護，很快就會恢復。」

費特曼贏下關鍵搖擺州賓州，被民主黨認為是去年11月期中選舉的最大勝利之一，也讓民主黨陣營以51席勝過共和黨的49席，繼續在聯邦參議院掌握一度看似不可能獲得的多數席次。

▲參議員費特曼的穿搭非常有特色。（圖／路透）



身高約203公分的費特曼，在選戰期間常以他招牌的帽T、短褲裝扮亮相，他在去年期中選舉擊敗前總統川普（Donald Trump）支持的知名外科醫師奧茲（Mehmet Oz）。

費特曼在選舉前的5個月一度中風，讓他公開露面的機會有限，他還透露自己「差點死了」。

費特曼的太太吉賽兒．費特曼（Gisele Fetterman）推文表示：「他尋求協助並取得自己需要的照護，我為他感到驕傲。」