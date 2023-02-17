日首相岸田向「LGBT團體」謝罪！　替秘書官歧視同性戀滅火

▲日本首相岸田文雄接見LGBT團體代表。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄的秘書官荒井勝喜因對同性婚姻、性少數族群發表歧視性言論，引發輿論撻伐，岸田也在隔日緊急宣布，將他革職處分。而岸田17日則親自接見LGBT團體代表，並針對荒井的歧視性發言，當面謝罪道歉。

根據《日本新聞網》報導，岸田文雄17日接見LGBT相關團體代表時表示，「前秘書官荒井勝喜的言論非常不適當，對包含各位（現場的LGBT代表）在內的多數人造成不舒服，對此，我衷心致歉。」而這也是他對於此次風波，首次向「當事人」道歉。

岸田還說，「尊重多樣性、讓所有人都能相互尊重彼此的人權與尊嚴，同時能夠享受各自的人生，作為政府，我們應該致力促成這樣的社會環境。」他同時也宣布，將任命現任「女性活躍擔當」的總理大臣輔佐官森雅子兼任「促進理解LGBT擔當」。

另一方面，岸田文雄1日在日本眾議院預算委員會上表示，「是否通過同性婚姻法，是須『極其謹慎』討論的議題，同性婚姻法會破壞日本人在家庭與社會等方面的價值觀，應考量整體社會氛圍的接受程度。」

荒井勝喜3日晚間在首相官邸接受採訪則指出，「秘書官室全體反對，我身邊的人也反對。不僅我看了覺得非常討厭，就連他們住在隔壁也令我感到厭惡。當然我尊重人權或基本價值觀，但打從心底真的非常討厭。一旦承認同婚，社會必將改變，許多反對的人將拋棄國家。」相關歧視言論隨即引發反彈。