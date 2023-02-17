　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日首相岸田向「LGBT團體」謝罪！　替秘書官歧視同性戀滅火

▲▼日本首相岸田文雄接見LGBT團體代表。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄接見LGBT團體代表。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄的秘書官荒井勝喜因對同性婚姻、性少數族群發表歧視性言論，引發輿論撻伐，岸田也在隔日緊急宣布，將他革職處分。而岸田17日則親自接見LGBT團體代表，並針對荒井的歧視性發言，當面謝罪道歉。

根據《日本新聞網》報導，岸田文雄17日接見LGBT相關團體代表時表示，「前秘書官荒井勝喜的言論非常不適當，對包含各位（現場的LGBT代表）在內的多數人造成不舒服，對此，我衷心致歉。」而這也是他對於此次風波，首次向「當事人」道歉。

岸田還說，「尊重多樣性、讓所有人都能相互尊重彼此的人權與尊嚴，同時能夠享受各自的人生，作為政府，我們應該致力促成這樣的社會環境。」他同時也宣布，將任命現任「女性活躍擔當」的總理大臣輔佐官森雅子兼任「促進理解LGBT擔當」。

▲▼日本首相岸田文雄接見LGBT團體代表。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，岸田文雄1日在日本眾議院預算委員會上表示，「是否通過同性婚姻法，是須『極其謹慎』討論的議題，同性婚姻法會破壞日本人在家庭與社會等方面的價值觀，應考量整體社會氛圍的接受程度。」

荒井勝喜3日晚間在首相官邸接受採訪則指出，「秘書官室全體反對，我身邊的人也反對。不僅我看了覺得非常討厭，就連他們住在隔壁也令我感到厭惡。當然我尊重人權或基本價值觀，但打從心底真的非常討厭。一旦承認同婚，社會必將改變，許多反對的人將拋棄國家。」相關歧視言論隨即引發反彈。

ET快訊
汽車坐吊車也被罰！苦主收「科技執法」罰單傻眼
女星自拍「鏡中映出全裸」　網一看歪樓
「5生肖」獲喜神眷顧　愛情事業兩得意
可用茶葉蛋兌換券換蛋？　過來人曝真相
月薪40K喊「活不下去」　王美花：物價漲是全球性問題
韓戀愛實境秀爆「成員染性病」　還故意上床

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

媽抱5歲兒「墜27公尺」瀑布1死1傷！男童撞擊冰層　奇蹟倖存搶救中

華爾街日報分析：王毅關鍵時刻訪歐　歐中關係難修好

美國聯邦參議員費特曼中風後　再因憂鬱症住院

快訊／英媒曝：五角大廈官員「飛抵台灣」　拜登任內首次

快訊／印尼發生「規模6.4地震」　震源深度97公里

英巨臀辣模「滿腹大便」！她14天拒上廁所　糞便擠爆腸道昏倒片場

男把洋娃娃當未婚妻！自爆「搞大肚子」生3胎　詭異畫面網友怕爆

瑞典研究：薪資收入最高者「未必最聰明」

日首相岸田向「LGBT團體」謝罪！　替秘書官歧視同性戀滅火

28歲男和氣球談戀愛　每晚同床「肉體交流」超滿足：愛到要爆炸

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

虎斑貓坐神明前豪飲熱水　媽一看超困惑：不怕燙舌？

大貨車橫停助攻！協警逮人　2賊倒退嚕撞警...秒被壓制

正妹準備辦桌揭幕後流程　6點就上工！弄10道菜累翻

貨車禮讓路人「被連續鳴笛」　警方：閃雙黃燈誤認在臨停

媽抱5歲兒「墜27公尺」瀑布1死1傷！男童撞擊冰層　奇蹟倖存搶救中

華爾街日報分析：王毅關鍵時刻訪歐　歐中關係難修好

美國聯邦參議員費特曼中風後　再因憂鬱症住院

快訊／英媒曝：五角大廈官員「飛抵台灣」　拜登任內首次

快訊／印尼發生「規模6.4地震」　震源深度97公里

英巨臀辣模「滿腹大便」！她14天拒上廁所　糞便擠爆腸道昏倒片場

男把洋娃娃當未婚妻！自爆「搞大肚子」生3胎　詭異畫面網友怕爆

瑞典研究：薪資收入最高者「未必最聰明」

日首相岸田向「LGBT團體」謝罪！　替秘書官歧視同性戀滅火

28歲男和氣球談戀愛　每晚同床「肉體交流」超滿足：愛到要爆炸

拉許福特近況火燙　曼聯前輩大讚：沒人守得住他

陳冠希親自曝光北臉X CLOT聯名拖鞋　全系列染上夢幻雲彩2／23開賣

有厄文來助拳　唐西奇：寧願拿不到MVP也想奪冠

BMW未來新車「標配全自動停車」！新手駕駛救星來了

中國「一胎化」政策後遺未結　催生亂象又四起

汽車坐吊車也被罰！苦主收「科技執法」罰單傻眼：為什麼要擾民呢

訓練解密！靠音樂減壓　「拳擊女王」陳念琴期待婁峻碩新作品

《女外科》女星自拍「鏡中映出全裸曲線」　網歪樓喊：進擊的巨人

媽抱5歲兒「墜27公尺」瀑布1死1傷！男童撞擊冰層　奇蹟倖存搶救中

用茶葉蛋兌換券換蛋！他好奇「可請店員不要煮？」過來人曝真相

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

國際熱門新聞

全球城市塞車排名　台灣5縣市上榜

專家：金正恩殺家人成性「金與正恐成下一個」！

布魯斯威利確診「額顳葉失智症」　家屬痛苦發聲

單身男家樂福隨機塞「分手吧」紙條

業餘俱樂部氣球鬧失蹤！疑遭美軍F-22擊落

研究：陰莖勃起平均長度增24％

影片曝！　他入獄13天被「鎖冰櫃」凍到死

美史上最高齡總統　80歲拜登健康檢查結果出爐

約會該男人付錢　深田詠美道歉又炎上

美空軍停飛這款飛機　沒修好尾翼恐掉落

外媒曝特斯拉Model 3進行大改版　售價更親民

和尚「吞吐洋腸」誇張影片曝！廟方認了

通膨壓力持續、Fed官員放鷹 美股收黑

快訊／英媒曝：五角大廈官員「飛抵台灣」

更多熱門

相關新聞

美韓3月軍演　北韓外務省發表聲明開嗆

美韓3月軍演　北韓外務省發表聲明開嗆

因應北韓（朝鮮）核武與導彈威脅倍增，美國與南韓雙方協議將於本月底實施「擴張遏制手段運用演習」（DSC TTX），並從3月開始實施美韓聯合軍演。為此，北韓外務省今（17）日透過聲明開嗆，表示美韓軍演一旦實施，將處於北韓史無前例的強烈威脅。南韓軍方研判，北韓可能在今年內進行第7次核試。

長腿偽娘現蹤！中年大叔只為滿足變態淫慾

長腿偽娘現蹤！中年大叔只為滿足變態淫慾

間諜氣球幕後黑手！日媒：習近平的神祕部隊

間諜氣球幕後黑手！日媒：習近平的神祕部隊

南韓擬修「老年」定義！70歲才能免費搭地鐵

南韓擬修「老年」定義！70歲才能免費搭地鐵

專家：金正恩殺家人成性「金與正恐成下一個」！

專家：金正恩殺家人成性「金與正恐成下一個」！

關鍵字：

日韓要聞岸田文雄LGBT

讀者迴響

熱門新聞

即／陸軍2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝光

《玩很大》鏡頭還在拍「男星突做1失誤舉動」

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

吳淡如36萬臉書「無預警被關閉」！

這藝人轉當YouTuber！網驚：品質超神

男友射完沒抱抱！她「覺得被遺棄」哭出聲　最美博士說話了

「藝人楊小姐」亮名號求訂位！

周揚青突曬婚紗照！黑色婚紗「大露美背」

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

12星座男「這行為」　其實已愛到骨子裡

房貸補貼3萬！他曝1現況「七八年級生完了」網吵翻

Kimberley「激吻親密照」曝光！

遭爆常態性召妓　陳宗彥痛斥：人格抹滅、報導未經查證

亞運金牌「龍舟天菜」　騎車墜14米坑洞亡

張小燕聞「死訊逆轉」罕見撂重話！

更多

最夯影音

更多
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻
阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面