英巨臀辣模「滿腹大便」！她14天拒上廁所　糞便擠爆腸道昏倒片場

▲英國36歲辣模巴維斯曾因太久沒排便，昏倒在拍攝現場。（圖／Instagram@emmeraldbarwise）

記者羅翊宬／綜合報導

糞便在一般人類的腦海中素來維持骯髒、噁心且惡臭的形象，且排便相對於排尿而言更加繁瑣，更須承受身體疼痛。英國威爾斯一名36歲的超級辣模巴維斯（Emmerald Barwise）擁有豐腴圓潤的性感身材，不過她從小卻飽受「恐糞症」所擾，甚至曾因2周沒有上過大號，導致大腹便便的她在拍攝片場忽然昏倒。

根據《每日星報》，英國一名以戀物癖為主打的模特兒巴維斯，過去8年來一直從事專業的攝影工作，雖然上廁所排尿、排便對一般人而言簡直是日常生活，但對以從事性感女郎工作為生的她卻是想都不敢想、且感到非常不舒服，她承認自己患有恐糞症，這輩子都沒有建立合理的排便習慣。

巴維斯接受專訪時表示，由於極度的腹脹，使得拍攝內衣時看起來像懷孕般臃腫，甚至曾在拍攝穿緊身胸衣時昏倒過，因此她曾討厭拍攝內衣或裸照。

巴維斯的女性朋友聽聞後感到意常震驚，因為巴維斯平時不願意談論上廁所的事情。她向巴維斯表示，「妳是怎麼辦到，讓我從不曾看過妳去上廁所的？妳又不是獨角獸，妳總會想要拉屎吧？」

巴維斯曾經偶然在英國第4頻道（Channel 4）上看到《了解您的便便：深入我們的腸道》（Know Your S**t: Inside Our Guts），也因此成為她登上該節目受訪的契機，該節目時常邀請腸道健康狀況特殊的民眾說明自己各種不同的症狀，並由醫師或專家給予意見。

首先，巴維斯提到自己其實並沒有良好的飲食習慣，「有時候我可以吃掉一整個披薩，但有時候我卻只能喝下一點點的奶昔、麥片」；也因此，巴維斯坦承自己「不太常上廁所（排便）」，她根本難以對別人啟齒說要上廁所，甚至還有挑選廁所的潔癖，沒辦法在家裡以外的地方如廁。

巴維斯在節目上得到許多幫助，營養學家麥德林（Sophie Medlin）分析她的生活習慣後表示，她的飲食和如廁作息長久下來恐會對身體造成各種傷害；另一名營養師則建議，儘可能不要在大多數的食物添加大蒜。巴維斯還拿到了用藍色食用色素作的鬆餅，用以測試食用後需要花費多少時間才能抵達腸道的另一端。

巴維斯最後興奮表示，「我現在可以公開談論我的排便習慣了！我現在每周至少上3至4次的廁所，有些時候我每天都會排便。」