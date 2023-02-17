23歲啃老男「一次娶2嫩妻」！　三人行婚姻全靠父母養

▲夫妻三人在婚禮上合照，臉上洋溢幸福笑容。（圖／翻攝自8world）



記者王佩翊／綜合報導

印尼一名23歲無業男子日前高調舉辦豪華大型婚禮，一次迎娶了2名嫩妻，然而三人卻都沒有工作，打算婚後一同住進男方父母的家中。對此，新郎也不諱言，自己就是要當啃老族，靠爸媽養。

根據8world引述當地媒體報導，來自蘇門答臘的23歲利奧卡東尼日前才剛舉辦了一場婚禮，然而令人震驚的是，他竟一次娶了2名新娘。從現場照片可以看到2名女性穿上一模一樣的新娘裝，頭戴金飾，分別站在利奧卡東尼的左右兩側，臉上更露出幸福微笑。

其中一名新娘是20歲的迪斯娜塔莉，另一人則是年僅17歲的蘇茲拉馬達尼。除了剛失業的利奧卡東尼外，他的2名嫩妻也都沒有工作，正在待業中。對此，利奧卡東尼直言，由於目前三個人都沒有工作，因此婚後會一起住進自己的父母家中。

利奧卡東尼先前曾經在餐廳打工過，不過現在已經離開。對於啃老，利奧卡東尼坦言，自己的確沒有工作，婚後也打算繼續依靠父母生活。事實上，三人的婚禮全是由利奧卡東尼的父母一手操持並支付所有費用。

該起事件也在當地引發熱議，除了三人的啃老行徑，三人行的婚姻生活也備受矚目，有人認為男方腳踏兩條船，對感情不忠。不過也有人替男方緩頰表示，本來法律就允許一夫多妻制，因此他並沒有做錯什麼。