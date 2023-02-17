俄下個目標重鎮！巴赫姆特「慘被包圍數周」　放話4月奪城

▲烏克蘭頓內茨克州前線城鎮巴赫姆特（Bakhmut）郊外，一群坐在BMP-2步兵戰車上的烏軍士兵。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

基輔政府宣稱，俄羅斯16日向烏克蘭各地發射至少36枚飛彈，其中只有16枚被烏方防空系統攔截，烏克蘭最大的克列門丘克煉油廠也被飛彈轟炸。與此同時，俄國傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner）預測，目前遭包圍的頓內茨克州戰略要地巴赫姆特（Bakhmut），將在4月落入俄羅斯控制。

據《華盛頓郵報》報導，巴赫姆特的烏軍陣地隱藏在一片光禿樹林中，距離俄軍約1.3萬英尺（3.9公里）遠，堅守了數周的烏克蘭士兵正試圖向包圍這座城鎮的俄軍投擲122毫米榴彈砲。一名烏軍排長表示，如果俄軍再向前推進，他們將不得不往後撤退，否則發射出的砲彈將會因越過敵人頭頂而失效。

▲巴赫姆特居民用雪橇裝置搬運水瓶。（圖／路透）

俄軍去年夏天奪取利西昌斯克（Lysychansk）後，向西推進至利曼（Lyman），但秋天就迅速失守利曼，而位於利西昌斯克以西約60公里的巴赫姆特，正是莫斯科的下個主要目標，但經過數月的戰鬥，俄軍仍未能牢牢掌握巴赫姆特。烏軍排長稱，烏方目前仍拖住俄軍腳步，但當地處於熱戰，情況可能一天改變。報導稱，這是一場以英尺為單位的分毫必爭之戰，為防俄軍推進，烏軍正在山脊上挖壕溝。

據路透社報導，巴赫姆特戰前人口約7萬人，其中大多數人已經撤離，留下烏克蘭士兵堅守陣地。而領導俄方進攻當地的傭兵組織「瓦格納集團」預測，巴赫姆特將在4月淪陷俄方手中。瓦格納創始人普里格津（Yevgeny Prigozhin）認為，攻克速度將取決於烏克蘭投入戰鬥的人數與瓦格納獲取補給的情況。烏克蘭與盟友則認為，奪取巴赫姆特對於俄方來說將是付出極大代價的勝利。

▲巴赫姆特當地遭轟炸的建築物。（圖／路透）

基輔表示，俄羅斯16日凌晨發射了36枚導彈，其中16枚被成功攔截，但烏克蘭空軍表示，攔截數量比正常情況還要來得低。烏軍稱，這波導彈攻擊包含3枚KH-31超音速空射型戰術飛彈與1枚P-800「縞瑪瑙（Oniks）」反艦導彈，而烏克蘭的防空系統無法擊落這些飛彈。另外，烏軍總參謀部宣稱，俄羅斯正在動員城市裡的無家可歸者與吸毒者上戰場，但說法未獲第三方獨立證實。