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美韓3月將展開自由護盾聯合軍演　北韓外務省猛烈開嗆

▲▼北韓搭載新型固態燃料ICBM的發射車上，出現新成立的運用部隊旗幟。（圖／路透）

▲北韓搭載新型固態燃料ICBM的發射車上，出現新成立的運用部隊旗幟。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

因應北韓（朝鮮）核武與導彈威脅倍增，美國與南韓雙方協議將於本月底實施「擴張遏制手段運用演習」（DSC TTX），並從3月開始實施美韓聯合軍演。為此，北韓外務省今（17）日透過聲明開嗆，表示美韓軍演一旦實施，將處於北韓史無前例的強烈威脅。南韓軍方研判，北韓可能在今年內進行第7次核試。

根據韓媒《News1》，隨著北韓將今年定義為「核武與國防發展的變革之年」，在高度追求發展核武戰力的數量與品質下，南韓與美國面臨的北韓核武與導彈威脅有增無減，於是美韓兩軍計畫將於本月22日在美國華府國防部（五角大廈）進行DSC TTX，針對北韓使用核武的各種情況討論並建立相關應對措施。

南韓與美國將從3月中旬進行乙支自由護盾（FS）聯合演習，其中包括3月4日起實施的危機管理演習、3月17日實施的主要演習，此次演習由師級部隊所進行的「雙龍」聯合登陸訓練等美韓聯合野外機動訓練（FTX），將計畫依照禿鷹演習（FE）的層級進行，未來甚至不排除在韓半島（朝鮮半島）展開美國的戰略資產。

南韓國防部表示，從2月底、3月起展開的一連串美韓聯軍演，恐怕將導致北韓發起軍事挑釁。

果不其然，北韓外務省17日便透過發言人發表談話，「美國和南朝鮮（南韓）從今年初便不斷展開令人擔憂的軍事示威行動，嚴重侵害朝鮮民主主義人民共和國的安全利益。當美國和南朝鮮當局持續露骨展現出取得軍事優勢的危險企圖時，則我方也不得不做反應。」

北韓外務省進一步警告，「我方（北韓）對此提出正當的擔憂與根據，將（美韓）軍演構想視為準備侵略作戰，一旦（美韓）付諸實踐，則將會面臨我方前所未見、持續性且史無前例的強烈應對。」

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