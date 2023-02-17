烏克蘭寸土不讓　澤倫斯基：割地求和不是俄烏談判選項

▲烏克蘭總統澤倫斯基排除任何割讓領土給俄羅斯的可能性。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭即將屆滿一周年，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）接受BBC專訪時表示，若雙方要進行和平協議談判，割讓土地求和不可能是選項之一，因為這恐怕讓俄羅斯食髓知味，所有與領土的妥協都將削弱烏克蘭。他也呼籲西方要提供更多武器援助，因為武力才是俄羅斯唯一能懂的語言。

澤倫斯基向BBC透露，俄羅斯已從數個方向發動攻擊，先前預料在春季會發動的攻勢已經展開，但仍確信烏克蘭軍隊能夠繼續抵抗俄軍的進攻，直到烏軍有能力發動反攻。

談及這場戰事將如何結束時，澤倫斯基說，團結就是烏克蘭的生存之道，國家正在為生存而戰，經濟、價值觀持續向歐洲靠攏，「我們選擇這條路，我們需要安全保障，任何領土上的妥協都將削弱我國」，排除任何割讓領土給俄羅斯的可能性。

澤倫斯基直言，若烏克蘭在未來可能進行的和平談判同意割讓領土，這恐怕會讓俄羅斯不斷重返烏克蘭領土，相較之下，西方援助的武器才能朝和平更進一步，「現代化武器加速和平到來，武力是俄羅斯唯一能懂的語言」。

澤倫斯基上周與英國、歐盟領導人見面爭取國際社會支持，要求各國援助現代化武器來保衛烏克蘭。但基輔對於西方武器抵達烏克蘭的速度越來越失望，上月，包括美國、英國、德國等西方國家承諾交付主戰坦克，但仍需數周時間才能運至戰場。