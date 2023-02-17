獨／龍舟天菜墜坑亡！昏暗現場「1個月撞4次」　母女3人險沒命





▲事故現場1月內至少發生4次車禍，鄰居怒：晚上根本看不到 。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、陳韻如／桃園報導

有「龍舟天菜」之稱的亞運國手陳俞安，昨（16）日清晨5時許騎車墜入14米深的施工坑洞中不治，家屬事後質疑施工現場根本沒有任何警告標示，要求相關單位給真相。《東森新媒體ETtoday》記者今（17）日回到事故現場，發現相關單位已經加強警示，而附近鄰居表示，這個位置經常發生事故，自己也曾協助救人，「這警示亮燈根本不夠」。

陳俞安16日晚間墜入14米深的施工坑洞中，5小時後才被發現，緊急送醫仍宣告不治。透過監視器畫面可以發現，夜間現場燈光昏暗，家屬也質疑，施工現場根本沒有任何警告標示，要求相關單位給出真相，「不要讓我兒子死得不明不白」。

《東森新媒體ETtoday》記者今（17）日回到事故現場，發現相關單位已經加強警示，坑洞圍籬等也都用鐵絲網加強。

不過附近鄰居表示，這個路段經常發生車禍，1個月內至少會發生3、4次，曾經還有一名女駕駛載著2名小孩也在同地點車禍，媽媽昏迷受困車內，小孩嚇得哭喊，「趕快救我媽媽」，自己更去參與救人，沒想到如今又再度發生意外，還喪失一條寶貴生命，「真的很誇張」。

▲龍舟天菜墜坑亡事故現場。（圖／記者邱中岳攝）