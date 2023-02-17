努力不懈勤磨技特殊選才償心願　光華高中吳佳臻榮登虎尾科大金榜

▲台南市光華高中多媒體設計科三年級吳佳臻同學，參加112學年度科大特殊選才，榮登「國立虎尾科技大學多媒體設計系」正取第1名金榜。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中多媒體設計科三年級吳佳臻同學，參加112學年度科大特殊選才，榮登「國立虎尾科技大學多媒體設計系」正取第1名金榜，消息傳至校園，全校師生皆恭賀這位今年第1位準國立大學生。

個性樸實勤勞的吳佳臻，在國中技藝課程中接觸到光華高中的花燈製作特色活動，心生嚮往，決定將光華多媒體設計科設為第一志願。入學後，從高一便積極參與花燈製作，歷經了無數假日夜晚的努力，於2021年新竹燈會高中職組榮獲優等，隔年再接再厲勇奪高雄線上燈會高中職組的燈王。

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除了花燈製作，佳臻同學更以進軍全國高級中等學校商業技藝競賽為目標，開啟了高強度、高密度的循環練習模式，雖然過程中數度都想要放棄，但在學校師長的陪伴及鼓勵中撐了下來，最終獲得111學年度「商業廣告類」優勝佳績。同時在該校蘇惠珍老師的協助下參與「坎城國際未來獅創意影片大賽」，榮獲得佳作。種種優異的競賽表現，獲得評選教授的青睞，在科大特殊選才升學管道中，順利錄取虎尾科技大學多媒體設計系。

吳佳臻同學回顧整個高中求學過程，除了感謝光華設計群師長們的栽培外，也慶幸有一群志同道合的好友陪伴，更感謝家人及電繪選手好友的支持及鼓勵，讓自己能如唐代詩仙李白：「鐵杵磨針終有所得」。她也分享自己的經驗，認為：只要有恆心，盡力去做，無論多困難的事，最終都可以成功。