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中國間諜氣球幕後黑手曝！　日媒：恐為習近平背後的神祕部隊

▲▼解放軍。（圖／中國軍網）

▲美軍4日擊落的中國間諜氣球可能出自解放軍旗下的一支神秘部隊。（圖／中國軍網）

記者王佩翊／編譯

美軍4日出動F-22戰機擊落一顆來自中國的間諜氣球，然而一項最新分析則指出，這顆大型高科技無人氣球的背後，很有可能就是解放軍旗下的「戰略支援部隊」（Strategic Support Force）。這支成立於2015年的祕密部隊在解放軍中扮演重要角色，集中戰略空間、網路空間、電子、資訊、通訊與心理戰任務的能力於一身，通常駐紮於南海，負責監視與情報蒐集。

北京當局堅稱，這顆巨型氣球的主要目的是為了觀測天氣，並不滿遭到美軍F-22戰機擊落。不過這些說法並未被美國接受。《日經亞洲評論》前中國分社社長中澤克二在最新社論中指出，這顆氣球很有可能跟解放軍戰略支援部隊有關。

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲戰略支援部隊是解放軍的重要指揮級組織。（圖／路透）

根據五角大廈提交給美國國會的一份報告指出，戰略支援部隊成立於2015年，是解放軍當時組織重組的重要部分，更是一個戰區的指揮級組織，其最重要的任務是在南海的預警、監視以及情報蒐集等工作。《環球時報》報導，戰略支援部隊主要由3個不同部門組成，分別為防禦駭客攻擊的網路戰部門、管理間諜衛星與北斗導航衛星的太空戰部隊、干擾敵方雷達系統與通訊的電子戰部隊。

美方指出，在南卡被擊落的間諜氣球配備了被認為與攔截通訊有關的天線，而這也暗示了可能與戰略支援部隊有關。

儘管北京當局至今仍聲稱，氣球是意外進入美國領空，並指出主要目的是用於氣象觀測。但事實上，天氣對於軍事行動也有重要影響，因為這些天氣條件都有可能影響火箭發射的成效、導彈發射的準確性以及砲擊的有效性。

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