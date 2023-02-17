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金正恩殺家人成性「金與正恐成下一個」！專家：第一千金動搖她地位

▲▼北韓10日舉行全國緊急防疫總會，金正恩和胞妹金與正都上台發表演說。（圖／取自北韓官媒朝鮮中央通信）

▲北韓專家認為，隨著金主愛的出現，代表金與正在權力核心的角色被弱化，也增加了未來被金正恩除掉的可能性。（圖／取自北韓官媒朝鮮中央通信）

記者王佩翊／編譯

「瘋狂獨裁者」北韓領導人金正恩被認為曾下令暗殺同父異母的親兄金正男，以壟斷政權。而他的胞妹金與正卻不同，自2018年後頻繁出現於公開場合，不僅是得力助手，也一度被認為是金正恩的接班人。然而近日有專家指出，隨著金正恩女兒金主愛的亮相，金與正的地位恐岌岌可危，甚至可能走上金正男的命運，被金正恩視為「政治對手」除掉。

根據《每日野獸》報導，金正恩的二女兒金主愛自2022年11月起頻繁出現在大眾視野，儘管年紀還小，但被外界認為，她是受到金正恩本人看好的接班人。事實上，金正恩的胞妹也曾大權在握，身為一個年輕女性，不僅深入北韓的權力核心，更成為哥哥的得力助手，然而隨著金主愛的現身，卻也代表她的地位可能早已不如以往。

▲▼金正恩的二女兒金主愛8日出席夜間閱兵式時與爸爸互動親密。（圖／路透）

▲金主愛是金正恩首名對外曝光的孩子。（圖／路透）

據悉，金正恩有3個孩子，但是目前只有將金主愛公諸於世，因此北韓官媒也將她稱為金正恩「最心愛的孩子」。曾任職於美國駐首爾大使館的前高級外交官斯特勞布（David Straub）指稱，「金正恩謀殺了他的叔叔和同父異母的哥哥金正男。因此我敢打賭，所有金氏家族的成員心裡都有底，特別是金與正。」

美國蘭德公司（RAND Corporation）長期研究北韓問題的分析師貝內特（Bruce Bennett）表示，自從金與正首次出現在國際媒體後，經常成為報導的焦點，而這也很可能是讓她「倒台」的重要原因。當各國媒體都開始推斷金與正是北韓未來的接班人，就會讓金正恩感到不安。

他也提到，金正恩的姑丈張成澤曾經是北韓第二號人物，經常提供建設性提議，但仍然在10年前被金正恩下令處決。這樣的前例也可以代表，金正恩害怕被親人干政，就算曾經是他的親信，也不代表未來不會被「處理」。也就是說，金與正可能處於嚴重的危險之中。

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