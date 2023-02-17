二寶媽離婚惹怒家人！被兄弟割喉「名譽殺人」　屍體塞行李箱丟棄

▲女子因為不想被傳統束縛，慘遭手足殺害。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

阿富汗34歲女子瑪麗安(Maryam H.)因為不願遵循傳統追求現代生活，慘遭2名兄弟尤瑟夫(Yousuf H.)和馬赫迪(Mahdi H.)名譽殺人，殺害後屍體藏在行李箱中，後來在一個淺墳中被人發現。法院近來對這兩名兄弟做出無期徒刑的判決。

身為兩名母親的瑪麗安，2013年與丈夫賽義德(Saeed Habib H.)帶著孩子，全家一起從阿富汗逃到德國尋求庇護，然而4年後2人婚姻破裂申請離婚，離婚的消息引來2名兄弟震怒，開始瘋狂騷擾她，並且嚴格要求她戴頭巾、遵守伊斯蘭教法。

不願意遵從家人作法的瑪麗安，2021年7月突然在柏林的家中失蹤，約3周後被人發現陳屍在巴伐利亞州霍爾茨基興(Holzkirchen)山區一個淺墳中，她的手腳、嘴巴和眼睛都被膠帶封住，驗屍發現是在被割喉前窒息身亡。

警方根據監視器畫面，鎖定凶嫌為死者的2名兄弟，拍到他們提著裝屍體的沉重行李箱搭乘火車。本案引發當地對名譽殺人事件的關注，近來開庭時尤瑟夫辯稱，他們兄弟是與妹妹發生爭執時不小心把人殺害，希望能求處較輕的刑期甚至無罪，不過法官向死者家人蒐證後判定2人謀殺罪成，判處無期徒刑。