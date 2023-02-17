美國允台灣旁聽「中美半導體WTO爭訟」　俄罕見被拒絕

▲美國9日拒絕俄國申請旁聽美中半導體貿易的紛爭諮商。（圖／路透）

文／中央社

中國向WTO控告美國限制半導體產品輸入中國一案，美國同意與中國諮商，並同意台灣申請旁聽，但罕見拒絕俄國旁聽，理由是不願與侵略者「如常往來」。

美國自2018年以來禁止部分高階半導體產品出口到中國的連串政策，去年12月被中國告上世界貿易組織（WTO），要求與美進行諮商，也就是WTO爭端解決機制的第一階段。俄國與台灣則先後以利害相關第3國的身分，申請列席旁聽。

根據WTO今天公布的2份文件，美國在9日拒絕了俄國的申請，理由是「有鑑於俄國預謀且無故的入侵烏克蘭，美國沒有意願與俄國代表進行如常（business-as-usual）的往來活動，包括（參與WTO諮商）這種直接的交流。」

美國並認為俄國提出參與諮商的理由站不住腳。俄國主張其在美對中半導體出口禁令下，實質利益受到影響。

WTO爭端機制規定，會員國的實質貿易利益受到影響時，雖非爭訟兩端當事人，也可要求參與諮商會議。這個參與實務上多為列席旁聽，但有助於第3國瞭解爭訟兩造的主張。

美國正是因為認同台灣的實質利益與本案相關，在另一份文件接受台灣參與。美國表示，「台澎金馬個別關稅領域」（台灣加入WTO會員的名稱）在申請文件中提到其2021年半導體產業的全球市場營收占有率達26%，並且與美國有密切的雙邊貿易連結，因此具有充足根據。

曾任職台灣駐WTO代表團的律師李柏青指出，第3國申請參與後，像本案這樣一個被拒絕、一個被接受的狀況，過往確實不常見，但美國引俄烏戰爭為理由，並非沒道理。

「只能說戰爭下的國際組織運作，和承平時期很不一樣。」李柏青說。

他進一步解釋，俄國被拒後，屬於「原告」的中國也無權改變，但若這個案子進入下一階段，也就是當中國不滿意與美國諮商的結果，要求WTO成立爭端解決小組（Panel），屆時任何會員都可申請以第3國身分參與，包括俄國，沒有准否的問題。

另據WTO公布日期為1月12日的文件顯示，美國雖然同意中國的諮商要求，但強調中國所指涉的美國「2018年出口管制改革法」（Export Control Reform Act of 2018）及其施行條例「出口管理規則」 （Export Administration Regulations），都是為了保護美國國家安全的立法。

美國認為，根據WTO規定，「國家安全議題並非WTO爭端解決機制能夠審查或決議的政治性事務，每個會員對其相關措施是否為其重要安全利益，保有決定權」。

因此美國言明，在不減損美國對前述國安議題的主張之下，接受與中國諮商和同意台灣參與。

美中將會訂出一個彼此方便的時間進行諮商，並通知台灣列席。