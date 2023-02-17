南韓擬修改「老年」定義！70歲才能免費搭地鐵　彌補長年財政虧損

▲隨著財政赤字擴大，南韓內部掀起討論，是否將免費搭地鐵的高齡族群定義從65歲上調至70歲。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著高齡人口比率增長、新冠疫情減少營運班次，加上近來包括能源費用齊漲，南韓大眾運輸普遍面臨財政困難，甚至傳出研擬調漲車費的消息，目前暫定延後至今年下半季才會調漲首爾地鐵、公車車費。其中，高齡族群「免費搭車」的權利被外界視為是造成赤字擴大的元凶。因此，南韓國內開始討論，是否將免費搭車的高齡法定年齡從原本的65歲上調至70歲。

根據《韓民族新聞》，南韓高齡化人口比率成長、生育率則是逐年下降，形成嚴重國安危機，首爾市長吳世勳今年初就指出，未來將迎來「百歲時代」，高齡族群佔國家總人口比率達3分之1，擔憂65歲以上銀髮族免費搭乘地鐵、公車的權利，在財政營運上將造成不小的負擔。

至於大邱市長洪準杓則將免費搭車的高齡法定年齡從65歲上調至70歲，從今年至2028年為止，將高齡法定年齡逐年、逐歲上調。

在南韓，高齡族群能夠免費搭乘地鐵、公車等大眾運輸的社會福利制度最早能追溯至1980年，當時允許70歲以上者減免車費50%車費，一年後將高齡法定年齡從70歲下修至65歲，1984年依照總統指示頒布施行令，讓高齡族群搭乘地鐵、公車全額免費。

問題是近來負責經營首爾境內大部分地鐵路線的「首爾交通公社」財政赤字擴大，原本2017至2019年平均每年營業損失達5000多億韓元（約新台幣118億元），至2021年暴增至9385億韓元（約新台幣222億元），截至2021年累積赤字達17兆韓元（約新台幣4036億元）。首爾研究院在報告中指出，若將免費搭乘地鐵的高齡定義年齡，從現行的65歲延後至70歲，則可彌補每年免費搭車虧損金額的25至34%。

根據韓媒《Money Today》，首爾市府本月6日曾發布一項調查結果，參與調查者為3010名65歲以上（1957年或之前出生者）的民眾，他們普遍認為的「老年」定義為72.6歲；至於首爾市老人外出時，28.7%搭乘公車、27.8%搭乘地鐵、26.5%徒步、12.9%自行開車。

然而根據韓國交通研究院的分析，不能單純用首爾交通公社的財政狀況來評估是否上調高齡法定年齡，因為高齡族群免費搭車的福利制度其實能為整體社會創造3136至3361億韓元的效益成本（2012年），包括因經濟活動減少醫療費用支出（230億）、減少基礎生活津貼補助預算（908億）、活絡觀光產業（131億）、減少輕生比率（617億）、減少罹憂鬱症比率（322億）、減少交通意外發生（1152億）。