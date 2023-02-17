絕美琴音！英國13歲眼盲少女演奏　評審震驚：不可思議

This is the incredible moment Lucy, a 13-year-old who is blind and neurodiverse, played a highly-complex Chopin piece, leaving @MikaSounds and @Lang_Lang speechless.



The Piano, presented by @ClaudiaWinkle, starts tonight at 9pm on Channel 4.



Stream Free on All 4. #ThePiano pic.twitter.com/09YFNM2tOh — Channel 4 (@Channel4) February 15, 2023

記者詹雅婷／綜合報導

英國13歲盲眼少女露西（Lucy）在伯明罕火車站進行鋼琴演奏，在她按下琴鍵的那一刻開始，彈奏出的迷人琴音吸引大批群眾圍觀，還有人當場落下感動眼淚。這段畫面被分享在網路上，許多網友隔著螢幕熱淚盈眶。

每日郵報報導，綁著頭髮的露西身穿連衣裙來到車站前，先由一名男子引導至鋼琴前，協助她坐下並指引琴鍵位置。依據影片，露西完美演奏蕭邦的Opus 9 Number 1，迷人琴音吸引周邊路人駐足聆聽，小朋友也停下腳步，不少民眾拿出手機錄影。

這其實是英國頻道Channel 4才藝選秀節目「The Piano」片段，在露西演奏的同時，評審們就在另個房間觀看，顯然深深被她的琴音打動。其中一人還說，「她能演奏這首曲子真是令人難以置信，是怎麼學的？太不可思議了」。

隨著露西表演結束，觀眾為她鼓掌。當時在場的一名女士說明，露西狀況特別，當人們鼓掌時，她會摀住耳朵。

Channel 4官方推特發布這段影片後，許多網友隔著螢幕看完後也相當感動，甚至有人熱淚盈眶，「露西的表演精彩絕倫」、「她看起來像是被美麗音色包圍著」。