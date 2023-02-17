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在宿舍暈倒！泰洞穴17歲足球隊長英國過世　其餘成員近況曝光

▲2018年受困睡美人洞時，多姆才13歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國2018年野豬少年足球隊受困睡美人洞，當年13名師生奇蹟脫困。時隔4年多，赴英國留學的小隊長多姆（Dom，又名Duangpetch Promthep）14日意外去世，得年17歲。已知多姆過世之前，12日在宿舍被發現不省人事立刻送醫，到院後裝上呼吸器，但仍搶救不治，死因待釐清。

在宿舍暈倒急送醫　裝呼吸器仍搶救不治

綜合BBC、Khaosod English等報導，多姆2022年8月宣布取得獎學金，要前往英國布魯克豪斯學院足球學校留學，開心地說這是夢想成真。然而相隔6個月，多姆12日被一名舍監老師發現在宿舍不省人事，緊急由救護車送醫。

給多姆頒發獎學金的濟科基金會（Zico Foundation）透露，多姆到醫院之後被裝上呼吸器，但直到14日治療都未見起色，身體狀況變得太過虛弱，當日宣告死亡。不過死因尚未公開，媒體報導他的頭部受傷，而家屬則透露，有接到多姆在事故中受傷的通知。

家屬舉辦儀式追思

16日晚間，多姆家屬與當年野豬少年足球隊成員在清萊省舉行儀式追思，親友們帶來多姆的照片、衣服、鞋子，代替仍在英國的遺體進行儀式。布魯克豪斯學院透過聲明表示，正與泰國大使館合作，協助運送多姆遺體返回泰國。

Families of Duangphet “Dom” Phromthep, who died in England, and members of the 13 Wild Boars performed a merit-making...

Khaosod English 發佈於 2023年2月16日 星期四

泰國國家足球隊前隊長卡迪蘇克（Kiatisuk Senamuang）指出，多姆身體強壯，並無舊患，在去年前往英國之前，也通過健康評估。

營救行動全球關注　多姆笑容令人印象深刻

2018年6月23日，12名野豬少年足球隊成員與教練在練習結束後，騎著自行車前往經常遊玩的睡美人洞，但突如其來的暴雨淹沒山洞狹窄通道，最終被不斷上漲的洪水困住。當時的多姆才13歲，還在洞穴中過生日，男孩們試圖利用石塊挖掘逃生，教練則教導冥想保持平靜、減少氧氣消耗。最終一行人於7月10日順利脫困。

▲▼泰國睡美人山洞地形險峻崎嶇，救援相當困難。（圖／路透社）

這場救援行動受到各國高度關注，曾在現場採訪救援過程的BBC記者黑德（Jonathan Head）透露，當年潛水員發現他們時，多姆咧嘴笑容是整場營救行動令人印象深刻的其中一幕。

其餘成員各奔東西　他會說5語言在紐約攻讀

在全員奇蹟脫困後，其中4名無國籍者獲得泰國身分證。當年25歲的教練艾卡波（ Ekkapol Chantawong）如今已成立自己的足球學校，協助年輕孩子們發揮潛力。

年紀最小的泰坦（Chanin "Titan" Wibunrungrueang）去年透露，其實最具挑戰性的部分是來自外界的關注，因為所有人都知道他，「一開始真的很難，我不得不調整自己，在鏡頭前或接受採訪時都覺得緊張」。他現在也在艾卡波的足球學校踢球。

作為當年團隊唯一會說英語、協助轉達國際潛水員指示的成員阿杜（Adul Sam-On），紐約時報去年報導，獲得全額獎學金的阿杜會說5種語言，正在紐約攻讀。阿杜的監護人Go Shin Maung透露，阿杜想在聯合國工作，「雖然孩子們各走各的路，有些人繼續升學、有些人繼續踢球，但仍會互相聊天、傳訊息，分享他們的經歷」。

▼圖為2019年洞穴救援周年合照。後排左4為教練艾波卡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 泰國睡美人洞營救行動引發國際關注。圖為2019年救援周年。（圖／達志影像／美聯社）

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