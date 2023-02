在宿舍暈倒！泰洞穴17歲足球隊長英國過世　其餘成員近況曝光

▲2018年受困睡美人洞時,多姆才13歲。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

泰國2018年野豬少年足球隊受困睡美人洞,當年13名師生奇蹟脫困。時隔4年多,赴英國留學的小隊長多姆(Dom,又名Duangpetch Promthep)14日意外去世,得年17歲。已知多姆過世之前,12日在宿舍被發現不省人事立刻送醫,到院後裝上呼吸器,但仍搶救不治,死因待釐清。

在宿舍暈倒急送醫 裝呼吸器仍搶救不治



綜合BBC、Khaosod English等報導,多姆2022年8月宣布取得獎學金,要前往英國布魯克豪斯學院足球學校留學,開心地說這是夢想成真。然而相隔6個月,多姆12日被一名舍監老師發現在宿舍不省人事,緊急由救護車送醫。

給多姆頒發獎學金的濟科基金會(Zico Foundation)透露,多姆到醫院之後被裝上呼吸器,但直到14日治療都未見起色,身體狀況變得太過虛弱,當日宣告死亡。不過死因尚未公開,媒體報導他的頭部受傷,而家屬則透露,有接到多姆在事故中受傷的通知。

家屬舉辦儀式追思

16日晚間,多姆家屬與當年野豬少年足球隊成員在清萊省舉行儀式追思,親友們帶來多姆的照片、衣服、鞋子,代替仍在英國的遺體進行儀式。布魯克豪斯學院透過聲明表示,正與泰國大使館合作,協助運送多姆遺體返回泰國。

Families of Duangphet “Dom” Phromthep, who died in England, and members of the 13 Wild Boars performed a merit-making...

泰國國家足球隊前隊長卡迪蘇克(Kiatisuk Senamuang)指出,多姆身體強壯,並無舊患,在去年前往英國之前,也通過健康評估。

營救行動全球關注 多姆笑容令人印象深刻

2018年6月23日,12名野豬少年足球隊成員與教練在練習結束後,騎著自行車前往經常遊玩的睡美人洞,但突如其來的暴雨淹沒山洞狹窄通道,最終被不斷上漲的洪水困住。當時的多姆才13歲,還在洞穴中過生日,男孩們試圖利用石塊挖掘逃生,教練則教導冥想保持平靜、減少氧氣消耗。最終一行人於7月10日順利脫困。

▲▼泰國睡美人山洞地形險峻崎嶇,救援相當困難。(圖/路透社)

這場救援行動受到各國高度關注,曾在現場採訪救援過程的BBC記者黑德(Jonathan Head)透露,當年潛水員發現他們時,多姆咧嘴笑容是整場營救行動令人印象深刻的其中一幕。

Desperately sad to hear of the death of Duangpetch ‘Dom’ Promthep, one of the 12 boys rescued from the Tham Luang cave in Thailand in 2018. Few details yet but he was attending a football academy in UK after winning a scholarship. pic.twitter.com/AQNVXUcEU6