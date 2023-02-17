男把洋娃娃當未婚妻！自爆「搞大肚子」生3胎　詭異畫面網友怕爆

記者張寧倢／綜合外電報導

哥倫比亞一名男子經常在TikTok上分享他與「未婚妻」的恩愛日常，然而，所謂的未婚妻不是人，而是一尊假娃娃。他宣稱，這個叫做娜塔莉亞（Natalia）的娃娃是一生摯愛，兩人不僅已訂婚，還「生了」一對子女。男子最近宣布娜塔莉亞「懷上第三胎」，畫面中的娃娃衣服下還有著怪異凸起，有網友看了深感害怕。

▲哥倫比亞男子自稱和洋娃娃「娜塔莉亞」（Natalia）訂婚，育有一對子女，並且即將迎來第三胎。（圖／翻攝自TikTok／@montbk5959，下同）

哥倫比亞TikTok用戶@montbk5959粉絲追蹤數已突破7萬，頻道內容基本上都是在分享他和布偶娃娃娜塔莉亞的日常生活，影片曝光的最新近況是娜塔莉亞「懷了第三胎」，男子和娜塔莉亞穿著白色情侶裝T恤，分別寫著「Sammy媽媽」和「Sammy爸爸」，娜塔莉亞的肚子異常隆起，靠近肚臍處還有奇怪的明顯凸起處，怎麼看都不像孕肚。

影片中還拍到另外2尊娃娃，男子宣稱是他和娜塔莉亞的兒子和女兒，似乎是個「一家人」齊聚的歡樂派對，慶祝即將到來的「新生兒」。至截稿前，影片觀看次數已經突破250萬次，讚數將近7.5萬，留言也突破2800則，足見討論度頗高。

有人恭喜男子「孩子越生越多」，但大多數人則不認同懷孕說法，甚至語帶嘲諷，紛紛留言「如果你覺得自己單身很慘，不如看看這影片」、「爸爸也懷孕了，真美好」、「是自然產還是剖腹」、「都生三個了，怎麼還不知道要用保險套」、「我最喜歡的心理恐怖系列已經開始連載了」。還有一名叫Sammy的網友開玩笑說，「他們不是我的父母，我發誓。」

不過這名男子先前曾表示，「如果沒有這些洋娃娃，我會比任何人都孤獨。至少我還擁有一些東西。能和我的娜塔莉亞一起看電視，無話不談。他們才不知道我有多愛她，這一整年我一直和她在一起。」TikTok頻道中也能看到他帶著「未婚妻」、「兒子女兒」一起外出吃飯旅遊的影片，其中一則他和娜塔莉亞在家喝紅酒的影片更突破550萬次觀看，許多網友都留言說「娃娃好像動了」、「大家，你們怎麼不會害怕晚上看這個，相信我，我差點被它嚇死」。