　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁女幕僚「50m高樓墜落」離奇亡！　生前掌控俄烏戰爭關鍵資金

▲▼普丁女幕僚「50m高樓墜落」離奇亡！　生前掌控俄烏戰爭關鍵資金。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自俄媒）

▲俄羅斯高級女官員墜落身亡。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自俄媒）

記者王佩翊／編譯

俄烏戰爭開打即將屆滿1年，然而在這個關鍵時刻，卻傳出一名俄羅斯總統普丁身邊的女性高級國防官員從50公尺高樓墜落身亡。根據警方調查，該名俄羅斯女官員應是自殺死亡，她的個人物品與文件被發現遺落在墜落大樓的陽台，而她在墜樓的數分鐘前，才剛打電話給前夫。

根據《紐約郵報》報導，參與俄烏戰爭的58歲俄羅斯高級國防官員楊金娜（Marina Yankina）被路人發現，躺在聖彼得堡一棟大樓的入口處。警方接獲通報後趕往現場調查，確定她是從高處墜落死亡，而根據現場遺留的物品與前夫指證，初步判斷楊金娜是自殺。

警方在該棟大樓的陽台發現楊金娜的個人物品與文件，而她的前夫也證實，楊金娜在跳樓的前幾分鐘，曾經打電話給他，告訴他自己要跳樓，並讓前夫報警。據悉，楊金娜的前夫就住在事發現場的附近。警方至今並未公布楊金娜的動機，不過她生前曾與病魔奮鬥。

楊金娜是普丁在俄烏戰爭中掌控資金的關鍵人物，她是俄羅斯國防部西部軍區財政部門的負責人，該部門同時也與伊拉克戰爭密切相關，在加入該部門之前，楊金娜曾在聯邦稅務局任職。俄羅斯調查委員已證實楊金娜之死，並承諾對她的死亡進行調查。

自俄烏戰爭爆發後，就有許多俄羅斯高官與商界人士離奇死亡。近日，72歲的俄羅斯內政部少將馬卡羅夫（Vladimir Makarov）被發現在莫斯科郊區自殺身亡，而他1月份才剛被普丁炒魷魚。消息稱，自此後他便陷入「深度憂鬱」。

馬卡羅夫太平洋高級海軍學校（makarov pacific higher naval school）的44歲副校長博伊科（Vadim Boiko）2022年11月被發現死於全身多處槍傷，警方調查後認為他是自殺。他的遺孀說，他在辦公室內朝自己的胸口開了5槍。博伊科在普丁的動員令中擔任重要角色，同時被認為需要對入侵烏克蘭負責。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
高雄16歲男逃家「阿嬤LV袋」被識破！　原因超心酸
北投地震與大屯火山有關　岩漿庫岩層陷落「範圍很大」
吳子嘉爆「新竹棒球場林智堅A很多」！　挨告結果曝
快訊／國小男童「掉進北市動物園水池」　滑手機踩空影片曝
LIVE／10萬香燈腳塞爆！　「粉紅超跑」抵北港朝天宮
快訊／橋頭地檢署墜樓！　男子無生命跡象
《玩很大》男星突做1失誤舉動！　吳宗憲秒變臉：你幹哪行的
性愛片外流遭記過汰除！　陸軍情侶現身回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類　紐時專欄作家嚇到失眠

在宿舍暈倒！泰洞穴17歲足球隊長英國過世　其餘成員近況曝光

二寶媽離婚惹怒家人！被兄弟割喉「名譽殺人」　屍體塞行李箱丟棄

美空軍下令「這款飛機」停飛　服役逾半世紀！沒修好尾翼恐掉落

業餘俱樂部氣球鬧失蹤！疑在加國「遭美軍F-22擊落」　造價僅12美元

普丁女幕僚「50m高樓墜落」離奇亡！　生前掌控俄烏戰爭關鍵資金

美國允台灣旁聽「中美半導體WTO爭訟」　俄罕見被拒絕

金融時報：美國防部高官蔡斯將訪台　拜登任內首次

美在阿拉斯加附近攔截俄羅斯戰機　本週第2次

影片曝！土耳其3人困260小時生還　17歲「奇蹟少女」笑了

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

獨家！劉文正沒有死　經紀人揭「假死真實內幕」

大貨車橫停助攻！協警逮人　2賊倒退嚕撞警...秒被壓制

正妹準備辦桌揭幕後流程　6點就上工！弄10道菜累翻

安心亞露小蠻腰性感熱舞！　髮型師「眼神死」網笑：小心被巴頭

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類　紐時專欄作家嚇到失眠

在宿舍暈倒！泰洞穴17歲足球隊長英國過世　其餘成員近況曝光

二寶媽離婚惹怒家人！被兄弟割喉「名譽殺人」　屍體塞行李箱丟棄

美空軍下令「這款飛機」停飛　服役逾半世紀！沒修好尾翼恐掉落

業餘俱樂部氣球鬧失蹤！疑在加國「遭美軍F-22擊落」　造價僅12美元

普丁女幕僚「50m高樓墜落」離奇亡！　生前掌控俄烏戰爭關鍵資金

美國允台灣旁聽「中美半導體WTO爭訟」　俄罕見被拒絕

金融時報：美國防部高官蔡斯將訪台　拜登任內首次

美在阿拉斯加附近攔截俄羅斯戰機　本週第2次

影片曝！土耳其3人困260小時生還　17歲「奇蹟少女」笑了

努力不懈勤磨技特殊選才償心願　光華高中吳佳臻榮登虎尾科大金榜

左挺賴清德右喊侯友宜選總統　廟方「與侯交情好」：其他都客套話

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類　紐時專欄作家嚇到失眠

「東引氣球」單純為氣象探測？　邱國正：我不這麼認為

投手丘太陡千賀滉大不太習慣　最愛的美國食物是「披薩」

【廣編】限時9天！Sealy席伊麗「貨櫃樣品床墊」特賣會

女騎士撞車後跳進愛河！拒救援還狂潑水　上岸後身上這一味慘了

助土耳其災後重建！衛福部捐款專戶「累計逾8.5億」善款

票選顧人怨車牌！「CCK」、「PEE」入列　最雷英文代碼將汰除

香港名導任柏林影展評審　「失去自由時，電影首當其衝」痛揭心聲

男做逼真人體器官日用品 鬍渣嘴巴→錢包！超獵奇

國際熱門新聞

全球城市塞車排名　台灣5縣市上榜

布魯斯威利確診「額顳葉失智症」　家屬痛苦發聲

單身男家樂福隨機塞「分手吧」紙條

美史上最高齡總統　80歲拜登健康檢查結果出爐

約會該男人付錢　深田詠美道歉又炎上

影片曝！　他入獄13天被「鎖冰櫃」凍到死

通膨壓力持續、Fed官員放鷹 美股收黑

研究：陰莖勃起平均長度增24％

和尚「吞吐洋腸」誇張影片曝！廟方認了

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

外媒曝特斯拉Model 3進行大改版　售價更親民

索羅斯：習近平勢必失敗　中國強權夢難實現

全自駕功能恐釀車禍　特斯拉召回美國逾36萬輛車

防台有事　美將：美日應加強嚇阻力

更多熱門

相關新聞

美在阿拉斯加附近攔截俄羅斯戰機　本週第2次

美在阿拉斯加附近攔截俄羅斯戰機　本週第2次

北美航太防衛司令部（NORAD）今天表示，美國戰機14日又在阿拉斯加州附近攔截俄羅斯軍機，是本週繼13日之後的第2次。

克里米亞是「底線」　美：不鼓勵基輔越線

克里米亞是「底線」　美：不鼓勵基輔越線

餓虎發狂撞破玻璃　飛撲19歲男恐怖暴咬

餓虎發狂撞破玻璃　飛撲19歲男恐怖暴咬

脫上衣想闖駕駛艙　裸女乘客發狂咬空服員

脫上衣想闖駕駛艙　裸女乘客發狂咬空服員

報告曝：俄主力戰車「損失50%」

報告曝：俄主力戰車「損失50%」

關鍵字：

俄烏戰爭俄烏局勢烏克蘭俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

即／陸軍2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝光

這藝人轉當YouTuber！網驚：品質超神

男友射完沒抱抱！她「覺得被遺棄」哭出聲　最美博士說話了

12星座男「這行為」　其實已愛到骨子裡

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

亞運金牌「龍舟天菜」　騎車墜14米坑洞亡

張小燕聞「死訊逆轉」罕見撂重話！

房貸補貼3萬！他曝1現況「七八年級生完了」網吵翻

情侶「天橋活春宮」女方突全裸墜橋！　男主角穿衣快逃

懷胎6月婦倒地沒心跳　孩子保不住…夫淚崩

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

周揚青突曬婚紗照！黑色婚紗「大露美背」

阿Ben檢舉文「湧入整排藍勾勾」！

八軍團「外流片」男女主角被記2大過2小過　最慘恐被汰除

全球城市塞車排名　台灣5縣市上榜

更多

最夯影音

更多
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻
阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面