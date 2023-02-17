金融時報：美國防部高官蔡斯將訪台　拜登任內首次

▲外媒報導稱，五角大廈資深官員將罕見訪台。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國「金融時報」16日報導，美國國防部中國事務副助理部長蔡斯（Michael Chase）將於近日訪問台灣，這是美國高級國防官員40年來第二度罕見的訪台行程，也是總統拜登任內首次。上次有五角大廈資深官員訪台已是2019年的時任東亞事務副助理部長柯林克（Heino Klinck）。

據4名知情人士向金融時報透露，目前人正在蒙古商討國防事務的蔡斯，將在未來幾天內訪台。報導指出，川普政府的東亞事務副助理部長柯林克曾於2019年訪台，當時他是過去40年來訪台的最高級別的五角大廈官員。

不過，美國國防部去年9月實施組織變革，將台灣事務從東亞辦公室移出，轉移至中國辦公室，納入蔡斯的職權範圍。當時柯林克擔憂，在前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發所謂的第4次台海危機後，此舉可能在無意中向中國、台灣與區域傳達，美國正朝著對中國有利的方向調整政策。

此次蔡斯預定的訪台行程，正值美中關係因「間諜氣球事件」而降至新低點之際，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）正在試圖協調本周在慕尼黑安全會議上，與中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅進行會晤，但消息人士稱，王毅尚未答應會面。

五角大廈不願證實蔡斯近日是否將抵達台灣，發言人梅納斯（Martin Meiners）補充，美國對於台灣的支持、與台灣的防務關係，仍然與當前中共構成的威脅程度維持一致，「我們對台灣的承諾堅若磐石，有助維護台海與區域內的和平穩定。」