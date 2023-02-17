懷俄明州通過挺台決議案　參議長：今年支持更顯重要

▲ 美國懷俄明州參、眾議會以壓倒性票數再度通過「挺台決議案」。（圖／路透社）

文／中央社記者張欣瑜舊金山16日專電

美國懷俄明州參、眾議會以壓倒性票數再度通過「挺台決議案」。參議長德里斯基爾發言表示，美台情誼深厚，在中國對台威脅行動不斷升級之際，懷俄明州對台灣的支持更顯重要。

懷俄明州參、眾議會分別於1月30日和2月14日通過聯合決議案，重申「懷州強化和深化對台灣關係承諾」。決議文指出，台美基於對民主、人權、法治、自由市場經濟的共同承諾，發展深厚情誼。

台美去年就擴大台灣國際參與舉行會議，美方肯定台灣務實推動國際參與、重申支持台灣有意義參與聯合國及其他國際組織。懷州「挺台決議案」亦支持台灣參與攸關全球貿易、健康安全、及涉及台灣人民福祉的組織。

懷州與台灣自1984年締結姊妹關係，雙方在經貿、文化和教育各方面合作密切；去年11月，教育部與懷州教育廳簽署備忘錄，擴展華語文教育交流。

台灣是美國第8大貿易夥伴，懷州於決議文中重申支持美台建立更緊密的經貿夥伴關係，包括簽署雙邊貿易協定。

懷州「挺台決議案」由參議長德里斯基爾（Ogden Driskill）領銜提案，多位參、眾議員相繼在委員會聽證會及全會發言挺台。

中國近日對台灣及其他民主國家的威脅持續升高，美國眾議院日前高票通過決議案，譴責中國派偵察氣球公然侵犯美國主權。德里斯基爾發言表示，今年「挺台決議案」比以往更顯重要也更具意義。

今年懷俄明州議會亦起草一項法案，禁止中國購買懷州農田。

懷州的「挺台決議案」是美國西部今年挺台決議首案，駐西雅圖辦事處於新聞稿中表示感謝懷俄明州對台灣的堅定支持，未來將與各界持續推動雙邊實質合作。