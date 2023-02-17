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「約會就該男人付錢」深田詠美道歉又炎上　20秒畫面挨轟沒悔意

記者黃翊婷／綜合報導

24歲日本人氣AV女優深田詠美日前因為在推特發文，表示約會應該要由男人付錢，引發網友抨擊；事後她刪文並發表道歉影片，卻又因為最後20秒的「聆聽心跳聲」舉動再次被炎上。許多日本網友認為，深田詠美轉頭抿嘴，似乎是在忍笑，根本不是真心想道歉，只是在找藉口而已。

深田詠美道歉影片又炎上。（圖／翻攝自推特／深田えいみ）

▲深田詠美日前因為一篇推特PO文被炎上。（圖／翻攝自推特／深田えいみ）

深田詠美12日在推特PO文，指稱女人為了約會要準備衣服還要化妝，有品牌的口紅少說也要4000日圓（約新台幣906元），加上早起打扮的時間，所以她認為約會時由男人付錢並無不妥。文章公開之後迅速掀起網友熱議，雖然她3分鐘後隨即刪文，但還是無法阻止文章被瘋傳。

深田詠美13日拍攝一段5分鐘的道歉影片，強調當時是因為喝了一點酒才會寫出那樣的文章，往後她會避免在喝醉時使用推特。她還在影片最後由一同出鏡的日本樂團Repezen Foxx成員將聽診器放在胸口，透過聆聽心跳聲來判斷是否是真心道歉。

深田詠美道歉影片又炎上。（圖／翻攝自YouTube／深田えいみ）

▼▲日本網友認為，深田詠美這個動作是在憋笑。（圖／翻攝自YouTube／深田えいみ）

深田詠美道歉影片又炎上。（圖／翻攝自YouTube／深田えいみ）

但就是最後這20秒的舉動，讓深田詠美再次被炎上。日本網友認為，深田詠美在過程中曾轉頭抿嘴，似乎是在忍笑，Repezen Foxx成員也是嘻嘻哈哈的，根本不是真心悔悟，而是在找藉口，「我發現妳是一個只為自己著想的人」、「看似是在道歉，但帶著酒醉的氣勢說出這種話，妳根本不後悔，大概還覺得男人對妳好是理所當然的吧」、「妳根本沒有道歉的打算」。

台灣AV達人一劍浣春秋也在論壇《Play NO.1》PO文提及此事，直言深田詠美不是缺聲量的人，沒必要做出連續兩波傷害自己形象的操作，除非後續有其他商業操作，畢竟要成為網紅不容易，希望她能小心一點，別玩過頭反而搞死自己。

▼深田詠美擁有高人氣。（圖／翻攝自推特／深田えいみ）

深田詠美道歉影片又炎上。（圖／翻攝自推特／深田えいみ）

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