　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

布魯斯威利確診「額顳葉失智症」　家屬痛苦發聲

▲布魯斯威利。（圖／達志影像／美聯社）

▲家人更新布魯斯威利近況。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國影星布魯斯威利（Bruce Willis）去年因罹患失語症宣布息影後，家屬昨（16日）公布最新狀況。布魯斯威利被確診罹患「額顳葉失智症」（FTD），「這很痛苦，但終於能得到清楚的診斷還是讓人鬆一口氣。」

綜合外電報導，布魯斯威利的家屬在聲明中表示，如今仍沒有能夠治療「額顳葉失智症」的方法，隨著布魯斯威利的病情發展，希望媒體能更多地聚焦在這種病症上，凸顯出「額顳葉失智症」是需要更多關注和研究的。

根據台北榮民總醫院解釋，「額顳葉失智症」是退化型失智症的一種，一般發病時間比阿茲海默症早，大部分在70歲以前就會發病，早期症狀包括行為異常、個性突然改變、語言退化等症狀。罹患「行為異常型額顳葉失智症」的病人，會出現無法克制以及重複某一動作的行為，在不恰當的時間發言，或開黃色笑話等不當言論，以及情緒失控，主因是病人無法抑制自己的行為能力。

▲布魯斯威利。（圖／達志影像／美聯社）

▲布魯斯威利在66歲時由家人宣布罹患失語症，今年確診為「額顳葉失智症」。（圖／達志影像／美聯社）

患有「語言退化型額顳葉失智症」的病人，則是語言功能逐漸退化，語言表達流暢度變差，語速變慢，話也跟著變少，有時會出現口吃的現象。

現年67歲的布魯斯威利，在2022年由現任老婆艾瑪赫明威利（Emma Heming Willis）、前妻黛咪摩爾（Demi Moore）以及女兒露瑪威利（Rumer Willis）首先公開失語症的病情。當時他們表示，布魯斯威利出現的症狀影響了他的認知能力，他將暫時息影。

▼布魯斯威利息影前最後一戰，出演《俠探特攻：驚爆獨立日》。（圖／車庫提供）

▲▼《俠探特攻：驚爆獨立日》布魯斯威利。（圖／車庫提供）

▲布魯斯威利近況。（圖／翻攝自IG）

▲去年12月過節，布魯斯威利開心合照。（圖／翻攝自IG）

布魯斯威利息影前的最後一戰，第三度化身「俠探」奈特（Knight），在動作片《俠探特攻》系列最終章《俠探特攻：驚爆獨立日》（Detective Knight: Independence）上陣，該片將於2月10日全台上映。

息影後布魯斯威利似乎過著開心的家庭生活，更與前妻黛咪摩爾生的女兒塔露拉威利（Tallulah Willis）在Instagram上分享搞怪照片。去年聖誕節時還與黛咪摩爾、艾瑪赫明以及女兒們一起開心合照。

ET快訊
快訊／09:08地震！　台北有感搖晃
龍舟天菜墜坑亡！親友哀悼：曾是代表國家運動隊的英雄
快訊／陸軍不雅片連環爆！2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝
「龍舟天菜」墜坑亡！　女友哀慟發聲：路口監視器警察不給拍
美史上最高齡總統！　80歲拜登健康檢查結果出爐
龍舟天菜「墜14米坑」亡！　媽媽81字悲慟留言求真相
龍舟天菜亡！監視器拍下「墜坑瞬間」　警示燈根本沒有亮
日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美在阿拉斯加附近攔截俄羅斯戰機　本週第2次

影片曝！土耳其3人困260小時生還　17歲「奇蹟少女」笑了

美史上最高齡總統！　80歲拜登健康檢查結果出爐

影片曝！他入獄13天　慘遭獄警「鎖冰櫃」凍到死

外媒曝特斯拉Model 3進行大改版　售價更親民

懷俄明州通過挺台決議案　參議長：今年支持更顯重要

特斯拉「全自駕功能」恐害車禍　美國召回逾36萬輛

通膨持續、Fed放鷹！美股收黑431點　台積電ADR跌逾2%

拜登正式表態：不會為擊落「間諜氣球」道歉　但盼與習近平對話

索羅斯：習近平勢必失敗　中國強權夢難實現

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

獨家！劉文正沒有死　經紀人揭「假死真實內幕」

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

大貨車橫停助攻！協警逮人　2賊倒退嚕撞警...秒被壓制

正妹準備辦桌揭幕後流程　6點就上工！弄10道菜累翻

安心亞露小蠻腰性感熱舞！　髮型師「眼神死」網笑：小心被巴頭

美在阿拉斯加附近攔截俄羅斯戰機　本週第2次

影片曝！土耳其3人困260小時生還　17歲「奇蹟少女」笑了

美史上最高齡總統！　80歲拜登健康檢查結果出爐

影片曝！他入獄13天　慘遭獄警「鎖冰櫃」凍到死

外媒曝特斯拉Model 3進行大改版　售價更親民

懷俄明州通過挺台決議案　參議長：今年支持更顯重要

特斯拉「全自駕功能」恐害車禍　美國召回逾36萬輛

通膨持續、Fed放鷹！美股收黑431點　台積電ADR跌逾2%

拜登正式表態：不會為擊落「間諜氣球」道歉　但盼與習近平對話

索羅斯：習近平勢必失敗　中國強權夢難實現

快訊／09:08地震　台北有感搖晃

小四數學課本「驚現夢想家試題」！陳建州看完真實反應曝光：Oh my PLG

夏玉順要「空少餵吃安眠藥」　機組員爆料：還逼座艙長幫擦乳液

台積電下跌4元至524！　台股下跌逾80點失守15500

衝路中玩耍害女騎士閃避不及慘「犁田」　2歐告肇事逃逸下落不明

LIVE／陳建仁首赴立院施政報告　國民黨照慣例杯葛伺候

大薯、豬肉滿福堡買1送1！　麥當勞「補班快閃優惠」今天限定刮

交通＋學區＋產業發展穩定房價！林口「森聯摩天41」豪邸席次倒數

Kimberley「激吻親密照」曝光！　鏡面反射超辣畫面…身材被看光

周揚青突曬婚紗照！　掰了羅志祥近3年…黑色婚紗「大露美背」牽手西裝男

自信宣稱打麻醉還能不睡著　30秒後他翻白眼全場笑翻

國際熱門新聞

全球城市塞車排名　台灣5縣市上榜

布魯斯威利確診「額顳葉失智症」　家屬痛苦發聲

約會該男人付錢　深田詠美道歉又炎上

通膨壓力持續、Fed官員放鷹 美股收黑

單身男家樂福隨機塞「分手吧」紙條

研究：陰莖勃起平均長度增24％

美史上最高齡總統　80歲拜登健康檢查結果出爐

和尚「吞吐洋腸」誇張影片曝！廟方認了

影片曝！　他入獄13天被「鎖冰櫃」凍到死

索羅斯：習近平勢必失敗　中國強權夢難實現

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

防台有事　美將：美日應加強嚇阻力

首爾取消女性專用車格 被轟反女權

全自駕功能恐釀車禍　特斯拉召回美國逾36萬輛車

更多熱門

相關新聞

全自駕功能恐釀車禍　特斯拉召回美國逾36萬輛車

全自駕功能恐釀車禍　特斯拉召回美國逾36萬輛車

電動車製造商特斯拉「自駕功能」引發安全疑慮，美國交通安全監管單位今天表示，特斯拉正召回在美國的逾36萬輛汽車，該批車輛因配備「全自動輔助駕駛」測試軟體恐導致車禍發生。

防台有事　美將：美日應加強嚇阻力

防台有事　美將：美日應加強嚇阻力

重判11個無期徒刑　水牛城凶嫌死罪難逃

重判11個無期徒刑　水牛城凶嫌死罪難逃

克里米亞是「底線」　美：不鼓勵基輔越線

克里米亞是「底線」　美：不鼓勵基輔越線

鴛鴦大盜！女帶現任上門「開槍殺前男友」

鴛鴦大盜！女帶現任上門「開槍殺前男友」

關鍵字：

額顳葉失智症布魯斯威利北美要聞Bruce Willis

讀者迴響

熱門新聞

這藝人轉當YouTuber！網驚：品質超神

12星座男「這行為」　其實已愛到骨子裡

男友射完沒抱抱！她「覺得被遺棄」哭出聲　最美博士說話了

亞運金牌「龍舟天菜」　騎車墜14米坑洞亡

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

張小燕聞「死訊逆轉」罕見撂重話！

房貸補貼3萬！他曝1現況「七八年級生完了」網吵翻

懷胎6月婦倒地沒心跳　孩子保不住…夫淚崩

情侶「天橋活春宮」女方突全裸墜橋！　男主角穿衣快逃

八軍團「外流片」男女主角被記2大過2小過　最慘恐被汰除

全球城市塞車排名　台灣5縣市上榜

殺超商店員　紙雕師：願接受死刑

阿Ben檢舉文「湧入整排藍勾勾」！

家門被停她氣炸！車主笑：第一次來歹勢啦

麻將一把爽贏23萬！友人「自摸超狂1牌局」曝光

更多

最夯影音

更多
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻
阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面